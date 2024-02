Le bitcoin a enregistré jeudi sa plus forte hausse mensuelle depuis plus de trois ans et s'apprête à atteindre un niveau record, grâce à l'afflux de liquidités vers les fonds bitcoin cotés en bourse.

La plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière était ferme dans les échanges matinaux en Asie à 62 000 $, après avoir changé de mains jusqu'à 63 933 $ au cours de la nuit. Son gain mensuel est de plus de 45 %, le plus important depuis décembre 2020.

Il entraîne l'éther, plus petit, dans son sillage - il a acheté pour la dernière fois 3 429 dollars, en hausse de 50 % en février.

La dynamique suggère "un test et une rupture probable" de 69 000 $, a déclaré Tony Sycamore, analyste chez le courtier IG Markets, ce qui placerait le bitcoin au-delà de son record établi dans les jours grisants des pics de crypto-monnaie en novembre 2021.

Le directeur de Coinbase Global a déclaré que la bourse faisait face à une augmentation du trafic.

L'approbation et le lancement de fonds négociés en bourse de bitcoins au comptant aux États-Unis cette année ont ouvert la classe d'actifs à de nouveaux investisseurs et ravivé l'enthousiasme qui avait disparu lorsque les prix s'étaient effondrés lors de l'"hiver cryptographique" de 2022.

Les données du LSEG montrent que les flux vers les 10 plus grands ETF bitcoin au comptant ont rapporté 420 millions de dollars pour la seule journée de mardi, soit le montant le plus élevé en près de deux semaines. Les trois plus populaires, gérés par Grayscale, Fidelity et BlackRock, ont vu leurs volumes grimper en flèche.

Les traders ont également investi dans le bitcoin à l'approche de l'événement "halving" d'avril, un processus qui a lieu tous les quatre ans et au cours duquel le taux de libération des jetons est divisé par deux, de même que les récompenses accordées aux mineurs.

L'offre de bitcoins est limitée à 21 millions, dont 19 millions ont déjà été extraits.

En outre, la perspective d'une série de baisses de taux de la part de la Réserve fédérale cette année a stimulé l'appétit des investisseurs pour les actifs à haut rendement ou plus volatils. La volatilité des taux de change est tombée à son plus bas niveau depuis deux ans et l'indice de volatilité des actions américaines est en train de revenir à ses niveaux d'avant la pandémie.