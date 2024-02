Portés par le succès du lancement des fonds négociés en bourse (ETF) bitcoin aux États-Unis, les gestionnaires d'actifs font la queue pour inscrire une deuxième vague de produits crypto plus complexes, préparant ainsi le terrain pour un nouveau bras de fer avec l'autorité américaine de régulation des marchés financiers.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a rejeté les ETF sur le bitcoin pendant plus de dix ans, dans l'espoir de protéger les investisseurs contre les manipulations du marché. Elle a toutefois été contrainte de les approuver le mois dernier, après que Grayscale Investments eut gagné un procès. Une cour d'appel fédérale a jugé que la SEC n'avait pas suffisamment détaillé son raisonnement pour rejeter les produits.

Cette décision a encouragé 12 gestionnaires d'actifs, dont Grayscale, ProShares, VanEck, Invesco, Fidelity et Ark Investments, à déposer des demandes pour lancer 25 ETF de nouvelle génération sur les crypto-monnaies.

Nombre d'entre eux sont des produits complexes qui utiliseraient des options pour amplifier la volatilité du bitcoin. D'autres suivraient le cours de l'éther, la deuxième crypto-monnaie après le bitcoin.

Les investisseurs espèrent que ces nouveaux produits contribueront à faire entrer les crypto-monnaies dans le courant dominant. Le 12 février, le bitcoin a atteint 50 000 dollars pour la première fois depuis plus de deux ans et l'éther a grimpé de plus de 12 % cette année, dans l'espoir que la SEC approuve les produits au comptant.

Pourtant, la SEC n'est toujours pas à l'aise avec les crypto-monnaies et les produits complexes négociés en bourse, et des avocats et des sources du secteur ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que l'agence agisse avec prudence. Le statut juridique de l'éther est également ambigu.

"Il ne semble pas qu'il y ait une urgence à approuver une deuxième vague de produits", a déclaré Yesha Yadav, professeur spécialisé dans la réglementation des actifs numériques à l'université Vanderbilt, ajoutant que la SEC devrait "se débattre avec" le niveau de risque qu'elle peut supporter.

Le président de la SEC, Gary Gensler, reste un détracteur des crypto-actifs. Lorsqu'il a approuvé les ETF bitcoin, il a prévenu qu'ils étaient très risqués et a déclaré que la décision ne signifiait pas que la SEC était prête à approuver des normes de cotation pour les crypto-actifs de manière plus générale.

Un cadre d'un émetteur a déclaré qu'il n'était pas certain que l'approbation des ETF bitcoin par la SEC ouvrirait la voie à d'autres produits.

Certaines demandes déposées auprès de la SEC concernent des produits conçus pour les day traders : Les produits à effet de levier sur le bitcoin négociés en bourse chercheraient à augmenter les rendements en amplifiant encore la volatilité importante de la crypto-monnaie. D'autres demandes concernent des produits inversés qui permettent aux spéculateurs de parier sur une baisse du cours.

La SEC a approuvé de nombreux ETF inversés et à effet de levier, mais s'est montrée prudente après la faillite d'un billet négocié en bourse de suivi de la volatilité en 2018, qui a coûté 2 milliards de dollars de pertes aux investisseurs. En 2020, elle a plafonné l'effet de levier des ETF à 200 %, et l'agence devrait revoir ses règles sur les risques liés aux ETF cette année, selon son agenda réglementaire.

M. Gensler et Caroline Crenshaw, commissaire démocrate de la SEC, ont également mis en garde contre les risques liés aux ETF inversés et à effet de levier. La SEC n'empêcherait formellement le lancement de ces produits que si elle jugeait leurs informations trompeuses, ont déclaré des personnes au fait de la question, mais elles ont ajouté qu'elle pourrait retarder la date d'entrée en vigueur d'un dépôt ou suggérer à un émetteur de le retirer si le personnel a des inquiétudes à ce sujet.

James Angel, professeur associé de finance à l'université de Georgetown, a déclaré que la SEC éviterait probablement de rejeter purement et simplement les demandes, ce qui pourrait donner lieu à un recours en justice.

"Je pense qu'elle cherchera tous les détails et toutes les excuses possibles pour retarder le processus", a-t-il ajouté.

Il n'existe pas de procédure claire pour l'approbation par la SEC des options sur les ETF bitcoin, qui sont généralement approuvées quelques jours après le lancement d'un ETF, de sorte que l'approbation pourrait prendre des mois, a rapporté Reuters ce mois-ci.

ProShares, Invesco, Fidelity et Ark Investments ont refusé de commenter ou n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

LE CHOC DES ETHER ?

Étant donné que les ETF d'éther au comptant constitueraient un nouveau produit et nécessiteraient une modification des règles, la SEC doit les approuver ou les refuser dans un délai déterminé. La demande de VanEck est la première à faire l'objet d'une décision le 23 mai, tandis que la date limite pour la demande d'éther de Grayscale est le 18 juin.

La SEC n'a pas encore entamé de discussions approfondies avec les émetteurs au sujet des demandes, mais elle devrait commencer à se réunir le mois prochain, ont déclaré deux autres personnes au fait de la question. L'agence n'a pas encore divulgué les réunions sur les produits dans son registre public.

Interrogé sur les demandes d'ETF sur l'éther au comptant déposées ce mois-ci, M. Gensler a déclaré à CNBC que les cinq commissaires de la SEC allaient les examiner. Les deux commissaires démocrates ont voté contre les ETF bitcoin, tandis que les deux républicains ont voté pour. Cela signifie que M. Gensler aura probablement le vote décisif.

Les arguments utilisés par Grayscale pour vaincre la SEC dans son procès contre les ETF bitcoins pourraient s'appliquer aux produits à base d'éther, car les circonstances sont similaires. Toutefois, certains experts en réglementation et émetteurs ont déclaré que M. Gensler pourrait faire valoir que l'éther est un type d'actif différent.

La SEC a déclaré que le bitcoin était une marchandise, mais elle ne s'est pas prononcée sur l'éther. Contrairement au bitcoin, l'éther est échangé sur une blockchain dite "proof-of-stake" (preuve d'enjeu) qui permet aux utilisateurs d'obtenir un rendement en échange de l'immobilisation de jetons pendant un certain temps. M. Gensler s'est demandé si cette configuration ressemblait à une valeur mobilière traditionnelle.

"Il y a différentes circonstances que la SEC prendra en compte. Le plus important est qu'elle considère le bitcoin comme une marchandise et non comme une valeur mobilière", a déclaré Frank Borger Gilligan, avocat spécialisé dans les valeurs mobilières chez Dickinson Wright, qui a indiqué que la SEC souhaiterait avoir l'assurance que tout nouveau produit est assorti de garanties pour les investisseurs.

Interrogé par CNBC la semaine dernière, Michael Sonnenshein, PDG de Grayscale, a répondu qu'il était "trop tôt pour le dire" et qu'il faudrait une nouvelle action en justice pour forcer la SEC à approuver les ETF d'éther. (Reportage de Suzanne McGee et Hannah Lang à Washington ; rédaction de Michelle Price et David Gregorio)