La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a retardé sa décision d'approuver ou non les demandes d'Invesco, de WisdomTree et de Valkyrie pour des fonds négociés en bourse (ETF) sur le bitcoin, comme l'a montré un document déposé par l'autorité de régulation jeudi.

La SEC a repoussé de plusieurs semaines, à la mi-octobre, les dates de décision pour les trois propositions, mais elle pourrait encore les repousser. Elle devait auparavant prendre une décision d'ici la semaine prochaine.

Ce report intervient deux jours seulement après qu'une cour d'appel fédérale a jugé mardi que la SEC avait eu tort de rejeter une demande de Grayscale Investments visant à créer un ETF spot sur le bitcoin. Un panel de trois juges de la cour d'appel du district de Columbia à Washington a déclaré que l'autorité de régulation n'avait pas pleinement expliqué son raisonnement lorsqu'elle a refusé le produit de Grayscale.

Cette décision oblige la SEC à réexaminer la demande de Grayscale, ce qui signifie qu'il n'est pas certain qu'elle parvienne à une conclusion différente et qu'elle donne son feu vert au produit. L'agence de régulation, qui a déclaré mardi qu'elle étudiait la décision, pourrait faire appel.

Ces dernières années, la SEC a rejeté des dizaines de demandes d'ETF sur le bitcoin au comptant, des véhicules d'investissement cotés en bourse qui suivent directement les cours du bitcoin, en invoquant des niveaux inadéquats de surveillance des transactions qui pourraient exposer le marché au comptant sous-jacent à des fraudes et à des manipulations.

En juin, BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a également déposé une demande de création d'un ETF bitcoin au comptant, une initiative que beaucoup considèrent comme un changement de cap pour le secteur et qui a fait grimper le cours du bitcoin. (Reportage de Hannah Lang à Washington, édition de Matthew Lewis)