Les actions asiatiques ont chuté vendredi, suivant les baisses de Wall Street dans la nuit après que l'inflation américaine plus élevée que prévu ait fait reculer les paris sur la fréquence et le moment où la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt.

Les rendements des obligations américaines de référence se sont maintenus près du niveau de 4,3 % qu'ils ont atteint jeudi pour la première fois ce mois-ci, après avoir connu leur plus forte hausse en trois mois. Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis le 5 mars par rapport à un panier de devises.

Le pétrole brut a reculé après avoir dépassé les 85 dollars au cours de la nuit, pour la première fois depuis novembre, et est resté sur la voie d'une hausse de près de 4 % cette semaine.

Le bitcoin s'est rapproché du sommet historique atteint jeudi.

Une augmentation plus importante que prévu des prix à la production dans les données américaines de la nuit s'est ajoutée à une hausse de l'inflation à la consommation plus tôt dans la semaine pour que les marchés à terme réduisent les chances d'un assouplissement de la politique monétaire en juin à 60 %, contre environ 67 % mercredi, selon l'application de probabilité de taux de LSEG. Pour 2024, le marché prévoit désormais moins de trois baisses de taux, contre trois à quatre il y a environ deux semaines.

C'est le marché des obligations du Trésor américain qui a le plus réagi, la hausse des rendements entraînant également le dollar.

Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans s'est établi à 4,28 % vendredi, conservant l'essentiel de son augmentation de plus de 10 points de base par rapport à la séance précédente.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à l'euro, au yen et à quatre autres devises, a augmenté de 0,07 % pour atteindre 103,45, après une hausse de 0,58 % jeudi, sa meilleure journée depuis plus d'un mois.

"A la marge, les pressions sur les prix semblent plus tenaces, le processus de désinflation prenant plus de temps qu'espéré", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés chez Capital.com.

L'impact direct sur les actions a été limité, mais le bond des rendements à long terme "soulève le spectre d'un trou d'air potentiel à venir pour le rallye technologique", a-t-il déclaré.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont légèrement baissé à la suite d'une baisse de 0,29 % de l'indice S&P 500 jeudi. Cependant, l'impact d'une vente massive des actions du secteur des puces s'est répercuté sur les marchés asiatiques, pesant sur les indices boursiers de la région.

Le Hang Seng de Hong Kong a reculé de plus de 1 %, tout comme le Kospi de Corée du Sud.

En revanche, les valeurs sûres de la Chine continentale ont peu varié, malgré la décision de la banque centrale de renoncer à tout assouplissement en maintenant inchangé le taux de la facilité de prêt à moyen terme vendredi.

Le Nikkei japonais a reculé de 0,3 %.

Les signes continuent de s'accumuler en faveur d'une sortie des mesures de relance ultra-légères lors de la réunion de politique générale de deux jours de la Banque du Japon qui se terminera mardi prochain.

Le gouvernement semble soutenir un changement de politique, le ministre des finances Shunichi Suzuki déclarant vendredi que l'économie n'est plus en déflation, bien qu'il ait dit plus tôt dans la semaine qu'il était trop tôt pour déclarer la fin de la spirale prolongée de baisse des prix du pays.

L'agence de presse Jiji a rapporté jeudi que la BOJ avait commencé à prendre des dispositions pour mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs lors de la réunion. Des sources ont déclaré à Reuters que la banque centrale débattra de la fin des taux négatifs si l'enquête préliminaire sur les négociations salariales des grandes entreprises, prévue pour vendredi, donne de bons résultats.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a atteint 0,795% pour la première fois depuis plus de trois mois.

La force du yen a été compensée par la résurgence du dollar, qui a gagné 0,11 % à 148,48 yens, poursuivant son rebond après une chute à 146,48 yens il y a une semaine.

L'euro a prolongé sa baisse de jeudi et a atteint son niveau le plus bas depuis une semaine, à savoir 1,08765 dollar. Vendredi dernier, il a atteint 1,0980 $, son plus haut niveau en deux mois.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 1,4 % pour atteindre 71 650 $, remontant vers le record de 73 192,79 $ de la session précédente.

L'éditeur de logiciels MicroStrategy a annoncé cette semaine son intention de lever des fonds par le biais d'obligations convertibles, proposant d'acheter des bitcoins pour la deuxième fois en moins de dix jours.

Ailleurs, les prix du pétrole ont succombé à quelques prises de bénéfices vendredi, après les fortes hausses enregistrées cette semaine en raison de la forte baisse des stocks de brut et de carburant aux États-Unis, des frappes de drones sur les raffineries russes et de l'augmentation des prévisions de la demande d'énergie.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent pour le mois de mai ont baissé de 41 cents, soit 0,5 %, pour atteindre 85,01 dollars le baril. Le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) pour avril a perdu 32 cents, soit 0,4 %, pour atteindre 80,94 dollars.