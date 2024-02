Founders Fund, la société de capital-risque fondée par le milliardaire Peter Thiel, investit à nouveau dans le bitcoin et l'éther, selon certaines sources, ce qui témoigne de l'intérêt renouvelé de la Silicon Valley pour les marchés des crypto-monnaies.

De la fin de l'été au début de l'automne dernier, le fonds a investi 200 millions de dollars pour acquérir des jetons de crypto-monnaie, la moitié en bitcoin et l'autre moitié en éther, les deux plus grandes crypto-monnaies, ont déclaré à Reuters deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

L'initiative de l'importante société de capital-risque de la Silicon Valley, qui n'avait pas été signalée auparavant, souligne le retour de certains investisseurs institutionnels vers les investissements en jetons, qui constituaient autrefois la stratégie d'investissement la plus en vogue avant l'effondrement du marché des crypto-monnaies en 2022.

Ce pari démesuré marque le retour des marchés cryptographiques, qui ont souffert en 2022 après l'effondrement de la bourse cryptographique FTX et d'autres grands acteurs, qui ont fait chuter les prix, terni l'industrie et provoqué une répression réglementaire.

En 2022, le prix du bitcoin a chuté à près de 15 000 dollars, son prix le plus bas depuis 2020.

Les prix du bitcoin et de l'éther ont progressivement augmenté au cours de l'année écoulée, le bitcoin atteignant cette semaine les 50 000 dollars pour la première fois en plus de deux ans, mais il reste inférieur au sommet de 69 000 dollars atteint en novembre 2021.

Founders Fund, l'un des premiers investisseurs institutionnels dans les cryptomonnaies, a commencé à acheter agressivement des bitcoins en 2014, avant de les liquider avant que le marché des cryptomonnaies ne s'effondre en 2022, réalisant ainsi un rendement d'environ 1,8 milliard de dollars.

L'été dernier, Founder's Fund a commencé à acquérir des bitcoins lorsqu'ils étaient en dessous de 30 000 dollars, et a acheté davantage de bitcoins et d'éther en quelques mois, ont ajouté les sources. Reuters n'a pas été en mesure de connaître le prix moyen de ces achats.

Un porte-parole du fonds s'est refusé à tout commentaire.

M. Thiel, cofondateur de PayPal et de Palantir, a publiquement fait l'éloge du bitcoin, une monnaie basée sur la technologie de la chaîne de blocs (blockchain) qui n'est pas du ressort des banques centrales, affirmant qu'il s'agit d'une réserve de valeur comme l'or et d'une protection contre la politique monétaire des banques centrales.

L'affinité du milliardaire pour les crypto-monnaies correspond à ses intérêts pour le libertarianisme, l'étroitesse de l'État et l'innovation technologique.

Founders Fund, connu pour ses investissements précoces dans des entreprises telles que SpaceX et Meta, gère aujourd'hui plus de 12 milliards de dollars d'actifs. Il a engagé Joey Krug en tant qu'associé en avril 2023 pour se concentrer sur l'investissement dans les cryptomonnaies. (Reportage d'Anna Tong à San Francisco et de Krystal Hu à Toronto ; rédaction de Kenneth Li et Sonali Paul)