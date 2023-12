Le principal indice boursier canadien a augmenté de 0,65 % mercredi, prolongeant ses gains pour une troisième journée, aidé par les titres des secteurs de l'énergie et de la santé, alors que les investisseurs sont de plus en plus optimistes quant à la possibilité que les principales banques centrales commencent à réduire leurs taux d'intérêt au cours de l'année à venir.

À la clôture provisoire de 16 heures EST (2100 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a augmenté de 134,72 points, soit 0,65 %, à 21 015,91, sa clôture la plus élevée depuis le 4 mai 2022.

Les gestionnaires de fonds se sont montrés prudents après la récente hausse, qui a porté les gains de l'indice à 8,4 % cette année. Ils ont averti que l'évolution des prix pourrait être exacerbée par le faible volume de transactions pendant la période des fêtes, tandis que les tensions au Moyen-Orient pourraient revenir sur le devant de la scène au cours de la nouvelle année.

"L'action en décembre a toujours tendance à être trompeuse parce que le volume des transactions est en baisse...", a déclaré Elvis Picardo, gestionnaire de portefeuille senior chez Luft Financials, iA Private Wealth.

"Il est tout à fait possible qu'au cours de la nouvelle année, les investisseurs tentent à nouveau de maîtriser la détérioration de la situation géopolitique et les mesures prises par les banques centrales.

Le secteur de la santé, qui a enregistré la plus forte hausse, a progressé de 2,9 %, grâce aux gains de Bausch Health Companies, qui a grimpé de 3,7 %.

Les actions des sociétés de crypto-monnaie Bitfarms et Hut 8 Mining ont grimpé de 17,2 % et 21,7 %, respectivement, alors que le bitcoin a grimpé de plus de 1,5 %.

L'indice plus large des technologies de l'information a gagné 1,0 %.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux et les sociétés d'engrais, a terminé en hausse de 0,66%, les prix de la plupart des métaux de base ayant augmenté après que les données aient montré que l'activité manufacturière en Chine, principal consommateur, s'est améliorée le mois dernier, tandis que la faiblesse du dollar américain a également apporté un soutien au marché. (Reportage de Khushi Singh à Bengaluru, Divya Rajagopal à Toronto ; Rédaction de Ravi Prakash Kumar et Josie Kao)