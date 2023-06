Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, a atteint son plus haut niveau en un an vendredi, à 31 458 dollars, couronnant une semaine de gains favorisés en partie par le projet de BlackRock de créer un fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin, alors même que le secteur des actifs numériques fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités réglementaires américaines.

Le bitcoin était en hausse de 3,39 % à 30 903 dollars (rapport de Hannah Lang à Washington).