Le bitcoin a chuté de 4,94% à 36 007 dollars à 2117 GMT jeudi, perdant 1 870 dollars par rapport à sa clôture précédente.

Le bitcoin, la crypto-monnaie la plus importante et la plus connue au monde, est en baisse de 5,2 % par rapport au sommet de 37 978 dollars atteint le 9 novembre.

L'Ether, la pièce liée au réseau blockchain ethereum, a chuté de 4,86 % à 1 959,8 dollars jeudi, perdant 100,2 dollars par rapport à la clôture précédente.