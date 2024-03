Le bitcoin a atteint mardi son plus haut niveau depuis deux ans, dépassant les 68 600 dollars et s'approchant de son record historique, l'argent continuant à affluer dans la plus grande crypto-monnaie en termes de valeur de marché.

Le bitcoin a gagné 50 % cette année et la majeure partie de cette hausse est intervenue au cours des dernières semaines, lorsque les fonds bitcoin cotés aux États-Unis ont connu une forte augmentation.

Mardi, il était à 68 500 dollars en Asie, après avoir atteint un sommet de 68 828 dollars en séance, à un cheveu du pic historique de 68 999,99 dollars qu'il a atteint en novembre 2021.

Les fonds négociés en bourse Spot bitcoin ont été approuvés aux États-Unis au début de l'année. Leur lancement a ouvert la voie à de nouveaux grands investisseurs et a ravivé l'enthousiasme et l'élan qui rappellent la montée vers les niveaux records de 2021.

"C'est la crypto-mania 4.0, et je pense que si nous continuons à voir une volatilité des obligations et des taux assez faible, cela pourrait continuer. Il y a vraiment un comportement irrationnel qui se glisse dans le marché", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés chez Capital.com.

Les flux nets vers les 10 plus grands fonds américains de bitcoins au comptant ont atteint 2,17 milliards de dollars au cours de la semaine du 1er mars, dont plus de la moitié est allée au iShares Bitcoin Trust de BlackRock, selon les données du LSEG.

"L'appétit pour le bitcoin atteint des niveaux insatiables", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"Bien que le bitcoin soit suracheté à court terme, le mouvement est loin d'être terminé et les baisses seront bien soutenues, une évolution vers 80 000 dollars n'étant pas exclue."

La reprise s'est accompagnée d'une chute des indices boursiers, du Nikkei japonais au S&P 500 en passant par le Nasdaq à forte composante technologique, et d'une baisse des indicateurs de volatilité des actions et des devises.

Son petit rival, l'éther, a bénéficié de la spéculation selon laquelle il pourrait lui aussi bientôt faire l'objet de fonds négociés en bourse. Il a progressé de plus de 50 % au cours de l'année et son dernier cours était de 3 649 dollars.

Un dépôt réglementaire a montré lundi que l'U.S. Securities and Exchange Commission a encore retardé sa décision sur une demande du gestionnaire d'actifs BlackRock pour son fonds négocié en bourse spot ethereum.

Par ailleurs, le nombre de stablecoins à ancrage dollar émis par Tether a franchi la barre des 100 milliards de dollars, a indiqué la société cryptographique sur son site web lundi. Tether émet un stablecoin qui est conçu pour maintenir une valeur constante de 1 dollar.