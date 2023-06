Zurich (awp) - Le cours du bitcoin a rebondi à son plus haut niveau depuis près de deux mois, dans le sillage du dépôt par le numéro un mondial de la gestion de fortune Blackrock d'une demande au gendarme étasunien des marchés (SEC) en vue de coter sur le Nasdaq un fonds indiciel (ETF) adossé à la reine des cryptodevises.

Mercredi à la mi-journée, un bitcoin valait 28'900 dollars, soit 11,4% de plus qu'une semaine plus tôt. Sa capitalisation boursière a donc gonflé de 58 milliards de dollars pour s'établir à 560 milliards.

A en croire les observateurs du marché, Blackrock a de bonnes chances de décrocher le feu vert de la SEC et de devenir ainsi le premier distributeur d'un ETF reflétant le cours du bitcoin. A ce jour, une trentaine de demandes similaires ont été écartées par le régulateur en raison du potentiel de manipulation du marché.

Cette réticence pourrait tomber, dans la mesure où l'ETF de Blackrock repose sur un accord de partage de la surveillance, en vertu duquel les informations relatives au négoce et à la compensation (clearing) du fonds sont échangées et les investisseurs doivent s'identifier.

Si l'autorisation venait à être accordée, il s'agirait du premier ETF au comptant (spot) sur le bitcoin accessible au public aux États-Unis. L'avantage d'un tel instrument pour les investisseurs réside dans le fait que ces derniers pourront profiter de l'évolution du cours du bitcoin sans avoir besoin de s'engager directement ou détenir eux-mêmes la monnaie cryptographique.

Selon les documents remis par Blackrock à la SEC, l'ETF serait commercialisé sous l'appellation "iShares Bitcoin Trust" en partenariat avec la plateforme d'échange Coinbase, qui officiera comme dépositaire des devises numériques.

D'autres poids lourds de la finance traditionnelle s'intéressent désormais également de plus en plus à ce secteur, malgré une certaine adversité réglementaire. Ainsi, la Deutsche Bank a sollicité une licence pour la conservation d'actifs numériques. En outre, la plateforme crypto EDX Markets - financée par des grands noms de la branche comme Charles Schwab, Citadel Securities et Fidelity - a commencé à négocier des bitcoins et des ethers aux Etats-Unis.

Les autres cryptodevises ne sont pas parvenues à tenir le rythme du numéro un. C'est le cas notamment de son principal rival l'ether, dont le cours ne s'est apprécié +que" de 3,9% à 1815 dollars, alors que d'autres seconds couteaux ont carrément cédé du terrain, à l'image du ripple (-3,3%).

La valeur de marché des quelque 10'000 cryptomonnaies suivies par le portail spécialisé CoinGecko se monte actuellement à 1177 milliards de dollars, soit près de 80 milliards de plus que sept jours auparavant. L'hégémonie du bitcoin a bondi à 48%.

