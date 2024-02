Zurich (awp) - Le bitcoin poursuivait son ascension mercredi, franchissant à nouveau le seuil de 51'000 dollars, une première depuis décembre 2021. L'inflation supérieure aux attentes en janvier aux Etats-Unis ne semble avoir que brièvement freiné l'élan de la plus connue des cryptodevises.

Vers 13h00, le bitcoin s'échangeait contre 51'596,15 dollars, en progression de 3,2%. En l'espace d'une semaine, la reine des devises numériques s'est envolée d'environ 20% et sa capitalisation boursière a franchi la barre des 1000 milliards de dollars.

La semaine dernière déjà, la barre des 50'000 dollars a été dépassée à plusieurs reprises. Après l'accès de faiblesse surprenant pour de nombreux investisseurs consécutif à l'autorisation des ETF spot Bitcoin en janvier, l'effet ETF s'est tout de même produit avec un certain retard, écrit CMC Markets. Avec des flux nets d'environ neuf milliards de dollars dans les fonds nouvellement autorisés, l'opération peut être considérée comme un "succès total".

Mardi, la publication des données sur l'inflation américaine a brièvement pesé sur le bitcoin, son cours s'effondrant en peu de temps à moins de 49'000 dollars. La perspective de taux d'intérêt durablement élevés se fait au détriment des placements risqués et sans intérêt comme le bitcoin, a commenté Emden Research. Il est toutefois remarquable que les baisses soient immédiatement rachetées. Si la barre psychologique des 50'000 dollars est franchie durablement, on peut s'attendre à une poursuite de "l'impressionnant rallye".

La deuxième plus importante cryptomonnaie, l'éther, poursuivait elle aussi son ascension. La devise de la blockchain enregistre une hausse d'environ 16% par rapport à la semaine précédente et s'inscrivait à 2758,94 dollars. Il s'agit également de son plus haut niveau depuis décembre 2021.

Les autres monnaies numériques, Solana, Cardano et Avalanche ont aussi enregistré des hausses à deux chiffres ces derniers jours. La valeur de marché de l'ensemble des plus de 12'600 cryptomonnaies répertoriées sur le portail Coingecko s'élevait mercredi à environ 2000 milliards de dollars, soit près de 270 milliards de plus qu'il y a une semaine. Pendant ce temps, la part du bitcoin a augmenté d'un point de pourcentage pour atteindre 50%.

