Zurich (awp) - Le cours du bitcoin, récemment mis à mal par l'intensification de l'offensive du gendarme financier étasunien (SEC) contre les cryptos, s'était presque entièrement remis du plongeon essuyé en début de semaine après l'annonce des poursuites engagées contre Binance et Coinbase, deux des plus importantes plateformes d'échange du secteur.

Mercredi en début d'après-midi, la reine des cryptodevises, qui était descendue nettement en dessous des 25'500 dollars lundi, se négociait autour de 26'600 dollars, en léger repli en rythme hebdomadaire. Sa capitalisation boursière s'est ainsi maintenue autour des 520 milliards.

La plainte de la SEC à l'encontre de Binance, dont le régulateur financier a ordonné le gel des actifs a eu pour effet des retraits massifs, pour un flux négatif net estimé à plus de 1,4 milliard de dollars. La cryptobourse Coinbase, cotée au Nasdaq à Wall Street, a également subi une pression à la vente dans un premier temps, mais son cours est depuis remonté, dépassant même son niveau à l'entame de la semaine.

Dans les deux cas, le gendarme des marchés reproche aux entreprises de proposer le négoce de crypto-actifs, considérés par la SEC comme des valeurs mobilières et qui auraient dû être enregistrées comme telles. Face à ces accusations, le patron de Coinbase, Brian Armstrong, a affiché une certaine confiance, se disant même "fier" de représenter la communauté crypto devant la Justice, alors que les autorités ont jusqu'ici négligé l'élaboration d'un cadre clair.

"Même si la première réaction à ces mesures a été négative, elle n'a pas vraiment été une surprise", constate Craig Erlam, d'Oanda. Selon lui, les acteurs du marché étaient sans doute préparées depuis un certain temps à une telle décision.

Rien à redire lors de l'IPO

L'analyste voit même dans l'engagement de ces procédures un aspect positif aux plaintes, susceptibles de déboucher sur "la clarté réglementaire qui a fait défaut pendant des années". Plusieurs observateurs rappellent par ailleurs que lorsque la SEC avait examiné le modèle d'affaires de Coinbase dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO) en 2021, elle n'avait pas émis la moindre réserve.

De son côté, Ipek Ozkardeskaya signale l'impressionnante résilience des cryptodevises face aux turbulences à répétition auxquelles est confrontée la branche. Dans une note, l'experte de Swissquote estime qu'il est désormais clair pour les courtiers que la menace existentielle d'une plateforme n'en est pas une pour l'ensemble du secteur, et que l'inflation et la hausse des rendements sont des obstacles autrement plus conséquents que les difficultés avec la SEC.

Principal rival du bitcoin, l'ether s'était également remis du mini-krach occasionné par la nouvelle offensive du régulateur américain, qui après la débâcle de la plateforme FTX en novembre dernier, a opté pour une approche beaucoup plus agressive sur le plan réglementaire. Sur une semaine, son cours est resté quasiment stable à 1865 dollars.

La valeur de marché des quelque 10'000 monnaies cryptographiques recensées par le portail spécialisé CoinGecko avoisinait les 1168 milliards de dollars, peu ou prou le même montant que sept jours plus tôt. Avec une part de 45%, le bitcoin a vu son hégémonie encore légèrement renforcée.

sta/an/buc/jh