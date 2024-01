Zurich (awp) - Le bitcoin a vu son cours chuter brutalement au cours des derniers jours, faisant visiblement les frais de prises de bénéfices après son envolée la semaine dernière dans le sillage d'un feu vert réglementaire du gendarme étasunien des marchés (SEC) sur un nouveau type de produits de placement cotés (ETF).

La reine des cryptodevises, qui avait frôlé les 49'000 dollars jeudi, atteignant son plus haut niveau depuis fin 2021, est repassé au cours du week-end sous la barre des 42'000 dollars, pour la première fois depuis le début de l'année.

Lundi à 13h45, le bitcoin valait 42'614 dollars sur la plateforme d'échange luxembourgeoise Bitstamp, en repli de près de 5,6% sur sept jours. Sa capitalisation de marché s'est ainsi contractée de près de 50 milliards de dollars en rythme hebdomadaire, à 835 milliards.

"La correction à la baisse du cours du bitcoin après l'approbation des ETF au comptant par la SEC reflète certainement une prise de bénéfices généralisée, car de nombreux acteurs à court terme ont 'acheté la nouvelle' et réalisé des profits sur l'opération", a indiqué à l'agence AWP Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

L'experte reste cependant convaincue que cette nouvelle catégorie de produits financiers adoubée par la SEC - des fonds de placement cotés en Bourse investissant directement dans le bitcoin - va drainer d'importants volumes de capitaux dans les crypto-actifs.

Gains empochés, soufflé retombé

Plus sceptique, son confrère Timo Emden évoque dans une note le dur retour à la réalité, maintenant que "le soufflé est retombé". Le spécialiste des monnaies virtuelles met en garde contre une nouvelle tendance baissière, en l'absence de retournement. Selon lui, "le fait que les chasseurs de bonnes affaires se fassent toujours attendre plaide en faveur d'une nouvelle vague venderesse potentielle".

La nouvelle séance de montagnes russes à laquelle s'est livré le bitcoin ces derniers jours - qui est tout sauf rare dans le monde des cryptodevises - devrait avoir un effet dissuasif sur de nombreux acteurs du marché. "La récente envolée n'aura donc manifestement été guère plus qu'un feu de paille", résume Timo Emden, qui s'attend à voir les prises de bénéfices passer à la vitesse supérieure.

"Dans les semaines et les mois à venir, nous pourrions assister à une certaine correction et à une consolidation", prédit de son côté Ipek Ozkardeskaya. Toutefois, l'atténuation des espoirs de voir la Fed assouplir rapidement sa politique monétaire, l'affaiblissement du dollar et le feu vert de la SEC sont de nature à soutenir la valorisation du bitcoin et de ses succédanés.

Selon elle, l'essor de la cryptodevise de référence devrait se répercuter sur l'ensemble du secteur: "pour l'instant, il n'existe pas d'autres ETF au comptant, mais nous pensons que l'ether sera le prochain sur la liste". Pour l'heure, le principal rival s'échangeait à 2538 dollars, ce qui représente une hausse de 13,4% en comparaison hebdomadaire.

La valeur des plus de 12'000 cryptomonnaies recensées par le portail spécialisé Coingecko totalisait 1765 milliards de dollars. La prédominance du bitcoin s'est légèrement contractée, à 47,3%, même si la reine des cryptos reste indétrônable, très loin devant l'ether (17,3%).

