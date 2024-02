Le bitcoin a bondi pour la cinquième fois mercredi à près de 60 000 dollars, soutenu par les flux vers les nouveaux produits d'échange de bitcoins au comptant aux États-Unis qui l'ont fait grimper de près de 40 % en février, ce qui marquerait son plus grand rallye mensuel depuis décembre 2020.

Le bitcoin était en hausse de 4,5 % à 59 244 $, son plus haut niveau depuis décembre 2021.

Les traders se sont rués sur le bitcoin avant l'événement de réduction de moitié d'avril - un processus conçu pour ralentir la libération de la crypto-monnaie. En outre, la perspective d'une série de baisses de taux de la part de la Réserve fédérale cette année a stimulé l'appétit des investisseurs pour les actifs à rendement plus élevé ou plus volatils.

"Le bitcoin est stimulé par le soutien des entrées régulières dans les nouveaux ETF au comptant et par les perspectives de l'événement de réduction de moitié d'avril et des baisses de taux d'intérêt de la Fed en juin", a déclaré Ben Laidler, stratège des marchés mondiaux sur la plateforme d'investissement de détail eToro.

La valeur de tous les bitcoins en circulation a dépassé les 2 000 milliards de dollars ce mois-ci pour la première fois en deux ans, selon la plateforme de cryptomonnaies CoinGecko, tandis que le prix du jeton lui-même a doublé en quatre mois seulement.

Les plus grands fonds négociés en bourse (ETF) consacrés au bitcoin ont connu un regain d'intérêt certain cette semaine.

Les trois plus populaires, gérés par Grayscale, Fidelity et BlackRock, ont vu leurs volumes d'échange augmenter.

Lundi et mardi, quelque 110 millions d'actions des trois plus grands ont changé de mains, soit environ 51 % des 215 millions d'actions échangées sur les sociétés les plus précieuses du marché, à savoir Apple, Microsoft et Nvidia, d'après les données du LSEG.

Il y a trois semaines, ce pourcentage était plus proche de 15 %.

"Essentiellement, nous constatons l'effet des ETF plus tôt que prévu. Les flux entrants se sont rapidement accrus la semaine dernière et se sont maintenus, et nous pensons que cela reflète le fait que les conseillers ont commencé très rapidement à vendre les ETF à leurs clients", a déclaré Joseph Edwards, responsable de la recherche chez Enigma Securities.

Les données du LSEG ont montré que les flux vers les 10 plus grands ETF bitcoin au comptant ont atteint 420 millions de dollars pour la seule journée de mardi, soit le montant le plus élevé depuis près de deux semaines.

L'investisseur en crypto-monnaies et la société de logiciels MicroStrategy ont révélé en début de semaine qu'ils avaient récemment acheté environ 3 000 bitcoins pour 155 millions de dollars, tandis que la plateforme de médias sociaux Reddit a également déclaré dans un document réglementaire qu'elle avait acheté de petites quantités de bitcoins et d'éther.

Pendant ce temps, l'éther, la deuxième crypto-monnaie la plus importante au monde, qui sous-tend le réseau de blockchain Ethereum, a augmenté de 2,2 % pour atteindre 3 320 dollars, après avoir atteint son plus haut niveau en deux ans plus tôt dans la journée. Le prix a augmenté de 47 % en février, le plus grand gain mensuel depuis un rallye de 70 % en juillet 2022.

Certains investisseurs espèrent que les régulateurs américains approuveront les demandes d'ETF basés sur l'éther au comptant.

M. Edwards, d'Enigma Securities, a déclaré que la hausse était raisonnablement stable.

"Il n'y a certainement pas de sentiment maniaque quant à savoir qui achète et pourquoi - le fait que l'éther gagne par rapport au terrain témoigne également d'un environnement plus mesuré - mais il y a au moins un peu de FOMO (peur de manquer quelque chose) en ce moment", a-t-il déclaré. (Reportage complémentaire d'Elizabeth Howcroft à Londres et de Medha Singh à Bangalore ; rédaction d'Alun John et de Tomasz Janowski)