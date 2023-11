Le marché des crypto-monnaies commence à se redresser un an après l'effondrement de la bourse FTX et d'autres grands acteurs en 2022, qui a fait chuter les prix, terni le secteur et provoqué une répression réglementaire.

Jeudi, à New York, un jury a reconnu Sam Bankman-Fried (SBF), l'ancien PDG de FTX, coupable d'avoir escroqué les clients de FTX avant son effondrement brutal en novembre 2022. Il avait plaidé non coupable et déclaré que s'il avait mal géré la société, il n'avait pas commis de fraude.

FTX fait partie d'une série d'effondrements du secteur qui ont fait chuter le cours du bitcoin à son niveau le plus bas depuis 2020.

Bien que le secteur soit encore loin de la fièvre d'investissement qu'il a connue fin 2021, le bitcoin et d'autres jetons importants ont bénéficié d'une reprise ces dernières semaines, la fin attendue des cycles de hausse des taux des banques centrales attirant à nouveau les liquidités vers les actifs à haut risque.

Le secteur des cryptomonnaies s'est également concentré sur la perspective de nouveaux fonds négociés en bourse (ETF) pour le bitcoin, qui ouvriraient le marché à un plus grand nombre d'investisseurs. Bien qu'aucun n'ait été approuvé, plusieurs entreprises ont déposé une demande pour un tel produit.

Je pense que les marchés cryptographiques ont évolué", a déclaré Ben Laidler, stratège des marchés mondiaux chez eToro. "Le procès SBF est (a) un peu un spectacle secondaire, et (b) probablement juste un rappel d'une année que la plupart des crypto-monnaies veulent oublier."

Voici trois graphiques qui montrent comment le paysage cryptographique a changé depuis l'effondrement de FTX.

RENAISSANCE DU BITCOIN

Le prix du bitcoin, de loin la plus grosse crypto-monnaie et le principal baromètre du sentiment du marché des crypto-monnaies, a plus que doublé cette année, faisant de 2023 sa meilleure année depuis 2020 en termes de gains en pourcentage.

La crypto-monnaie a connu une année faste en 2021, atteignant un record de 69 000 dollars en novembre de cette année-là. Mais lorsque les banques centrales ont commencé à relever leurs taux au début de 2022, les actifs plus risqués comme les crypto-monnaies ont commencé à souffrir, les investisseurs cherchant à obtenir de meilleurs rendements ailleurs.

Le bitcoin a perdu plus de 65 % de sa valeur l'année dernière, plombé par l'effondrement du stablecoin terraUSD, qui a conduit le fonds spéculatif singapourien Three Arrows Capital à déposer le bilan et a causé des dégâts plus importants sur le marché des crypto-monnaies. Il est tombé sous la barre des 16 000 dollars en novembre 2021.

Les analystes estiment que l'enthousiasme croissant suscité par l'approbation prochaine des ETF bitcoin par l'autorité de régulation américaine, ainsi que la fin attendue des hausses de taux d'intérêt, ont alimenté le renouveau du bitcoin.

Plusieurs grandes sociétés financières, dont BlackRock, ont déposé des demandes auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour lancer un ETF bitcoin qui, s'il est approuvé, pourrait attirer des milliards de dollars d'argent institutionnel dans la crypto-monnaie, selon certains.

Bien qu'il n'y ait aucune garantie que les demandes soient bientôt approuvées, la possibilité semble suffisante pour que les traders restent optimistes.

Cette semaine, la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre ont toutes deux maintenu leurs taux d'intérêt, marquant ainsi un possible plateau pour les hausses de taux.

AUGMENTATION DE LA CAPITALISATION BOURSIÈRE

Après avoir culminé à 3 000 milliards de dollars en novembre 2021, la valeur du marché global des cryptomonnaies s'est effondrée en 2022, atteignant son niveau le plus bas en deux ans, soit 796 milliards de dollars, à la suite de l'implosion de FTX. Il a depuis regagné du terrain, oscillant au-dessus de 1 000 milliards de dollars pendant la majeure partie de l'année.

Depuis jeudi, la valeur du marché mondial des cryptomonnaies a augmenté, grâce à la hausse du prix du bitcoin en octobre, pour atteindre 1 350 milliards de dollars.

STABILISER LE BITCOIN ?

Connu pour sa volatilité, le bitcoin a gagné en stabilité à la suite de l'effondrement de FTX.

Le calme relatif qui règne sur les marchés des cryptomonnaies n'est pas nécessairement une aubaine, selon les acteurs du marché, qui notent que de nombreux investisseurs sont attirés par les cryptomonnaies parce que leur volatilité leur permet de réaliser des profits rapides.

Toutefois, depuis la mi-octobre, les fluctuations du cours du bitcoin ont repris de plus belle.

"Tout au long de l'été, le volume des échanges a été faible, la volatilité encore plus faible et les marchés semblaient coincés dans une ornière", ont écrit les analystes de la société de données sur les crypto-monnaies Kaiko, notant que des spéculations infondées sur l'approbation d'un ETF bitcoin au comptant avaient inversé la situation.

"Bien qu'il n'y ait toujours pas de confirmation d'un ETF basé sur le marché au comptant, les marchés ne semblent pas s'en préoccuper", ont-ils déclaré.

LE FINANCEMENT DES VC SE TARIT

Les investisseurs en capital-risque ont injecté de l'argent dans les entreprises cryptographiques naissantes en 2021, mais les flux ont commencé à ralentir en 2022 et 2023.

Les investissements américains en capital-risque dans les cryptomonnaies au troisième trimestre 2022 n'étaient que de 704 millions de dollars, contre 6,12 milliards de dollars au premier trimestre 2022, selon la société de données PitchBook.

"Ce ralentissement n'était pas principalement dû à l'échec de FTX, mais était déjà en cours avec l'effondrement de l'écosystème plus tôt dans l'année", a déclaré à Reuters le mois dernier Robert Le, analyste principal des crypto-monnaies chez Pitchbook.

"Les investisseurs en capital-risque font désormais preuve de prudence", a-t-il ajouté.