Le marché mondial des crypto-monnaies reste très marqué par l'effondrement tumultueux de la bourse FTX et d'autres grands acteurs l'année dernière, avec des prix, des volumes et des investissements en capital-risque bien en deçà des sommets atteints en 2021.

Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX, est jugé à New York ce mardi. Il est accusé de sept chefs d'accusation de fraude et de conspiration à la suite de l'effondrement brutal de la bourse en novembre 2022. Il a plaidé non coupable.

FTX fait partie d'une série d'effondrements du secteur qui ont fait chuter le bitcoin à son prix le plus bas depuis 2020. Bien que le bitcoin et d'autres jetons importants se soient partiellement rétablis, le secteur est loin de la fièvre qu'il a connue à la fin de 2021.

Voici cinq graphiques qui illustrent l'évolution du paysage cryptographique.

BITCOIN BLUES

Le bitcoin, de loin la plus grande crypto-monnaie et le principal baromètre du sentiment du marché des crypto-monnaies, a rebondi d'environ 37 % depuis le 1er novembre.

La crypto-monnaie a connu une période faste en 2021, atteignant un record de 69 000 dollars en novembre de cette année-là. Mais lorsque les banques centrales ont commencé à relever leurs taux au début de 2022, les actifs plus risqués comme les crypto-monnaies ont commencé à souffrir, les investisseurs cherchant à obtenir de meilleurs rendements ailleurs.

Le bitcoin a perdu plus de 65 % de sa valeur l'année dernière, plombé par l'effondrement du stablecoin terraUSD, qui a conduit le fonds spéculatif singapourien Three Arrows Capital à déposer le bilan et a causé des dégâts plus importants sur les marchés des crypto-monnaies.

Plusieurs autres entreprises se sont également effondrées, mais la chute de FTX a fait passer le bitcoin sous la barre des 16 000 dollars en novembre de l'année dernière. Le bitcoin a été à nouveau touché en début d'année lorsque la Silvergate Bank, un partenaire américain apprécié des sociétés de crypto-monnaies, a annoncé qu'elle fermerait ses portes.

Néanmoins, le bitcoin a regagné près des trois quarts de sa valeur cette année grâce à l'intérêt manifesté par de grandes sociétés financières, dont BlackRock, et à l'espoir que les hausses de taux d'intérêt cessent. Il s'échangeait lundi autour de 28 089 dollars.

"La débâcle de FTX est survenue à la fin d'une annus horriblis qui avait déjà vu l'effondrement du secteur technologique, une forte hausse des taux d'intérêt et des blessures auto-infligées à l'industrie", a déclaré Ben Laidler, stratège des marchés mondiaux chez eToro.

EFFONDREMENT DE LA CAPITALISATION BOURSIÈRE

Après avoir culminé à 3 000 milliards de dollars en novembre 2021, la valeur du marché global des cryptomonnaies s'est effondrée tout au long de l'année 2022, atteignant son niveau le plus bas en deux ans, à savoir 796 milliards de dollars, lors de l'implosion de FTX. Il a depuis regagné du terrain, oscillant au-dessus de 1 000 milliards de dollars pendant la majeure partie de l'année.

"Les problèmes rencontrés par FTX ont sans aucun doute entamé la confiance dans l'écosystème des cryptomonnaies au sens large", a déclaré Usman Ahmad, PDG de Zodia Markets, la bourse des cryptomonnaies de la banque mondiale Standard Chartered.

STABILISER LE BITCOIN ?

Connu pour sa volatilité, le bitcoin a gagné en stabilité cette année.

Pourtant, le calme relatif qui règne sur les marchés des crypto-monnaies n'est pas nécessairement une bonne chose, ont déclaré certains acteurs du marché, notant que de nombreux investisseurs sont attirés par les crypto-monnaies précisément en raison de leur volatilité, qui offre des opportunités de faire des profits rapides.

"Nous nous attendons à une volatilité faible à moyenne à court terme", a déclaré Anders Kvamme Jensen, fondateur de la société de cryptomonnaies AKJ.

LES PARIS SUR LES CRYPTO-VALEURS CHUTENT

Les investissements en capital-risque ont inondé la crypto-monnaie pendant son année faste de 2021, et même tout au long de 2022. Mais ces investissements ont considérablement ralenti cette année, après que de nombreuses entreprises ont été échaudées par l'effondrement du marché.

Les investissements américains en capital-risque dans les cryptomonnaies ont totalisé 6,12 milliards de dollars au premier trimestre 2022, mais ont chuté à seulement 870 millions de dollars au cours du même trimestre cette année, selon la société de données PitchBook.

"Ce ralentissement n'est pas principalement dû à l'échec de FTX, mais était déjà en cours avec l'effondrement de l'écosystème plus tôt dans l'année", a déclaré Robert Le, analyste principal des crypto-monnaies chez Pitchbook.

"Les investisseurs en capital-risque font désormais preuve de prudence", a-t-il ajouté.

DES VOLUMES QUI S'ÉVANOUISSENT

Depuis l'échec de FTX, les volumes d'échanges de cryptomonnaies se sont effondrés, poussant les opérateurs qui avaient été attirés par la forte liquidité du marché à cesser d'acheter et de vendre des jetons, voire à quitter complètement le marché.

En septembre 2023, les volumes mensuels totaux sur les marchés au comptant et dérivés sont tombés à 1,4 billion de dollars, soit une baisse de plus de 60 % par rapport à septembre 2022, selon le chercheur londonien CCData. Les marchés au comptant ont été les plus touchés, avec des volumes en baisse de plus de 70 %, à 272 milliards de dollars.

Les volumes de produits dérivés, quant à eux, ont chuté de 60 % pour atteindre 1,1 billion de dollars au cours des 12 mois écoulés depuis septembre 2022.

"La sortie de certains grands teneurs de marché après le FTX a considérablement réduit la liquidité, ce qui a conduit à la fois à de faibles volumes d'échanges et à une faible volatilité", a déclaré Noelle Acheson, une économiste qui suit de près les crypto-monnaies.