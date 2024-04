Genève (awp) - Le bitcoin pourrait dépasser les 100'000 dollars d'ici la fin de l'année. C'est la prévision que fait Marc Bürki, directeur général de la banque en ligne Swissquote, dans un entretien accordé vendredi à L'Agefi.

L'émission de bitcoins doit être divisée par deux samedi, un processus appelé "halving" et qui n'a lieu que tous les quatre ans. Pour Marc Bürki, cet événement n'aura pas d'impact instantané sur le cours de la cryptomonnaie. "C'est plutôt une tendance positive qui va se renforcer. De la même façon que quand la Banque centrale américaine (Fed) décide de descendre ses taux d'intérêt, l'influence de cette décision sur les Bourses mondiales n'est pas instantanée", déclare-t-il.

Une hausse du cours du bitcoin a toujours précédé et suivi chaque "halving". Ainsi, le patron de Swissquote estime que le bitcoin pourrait atteindre le palier des 100'000 dollars (90'802 francs suisses) d'ici la fin de l'année. "Avec plus de 19,4 millions de bitcoins minés (sur 21 millions au total), nous nous rapprochons du fameux jour où le dernier bitcoin aura été miné (prévu en 2140). Cela crée davantage de demandes. Or, c'est un marché qui génère de grands effets d'emballement potentiels", justifie-t-il.

Bientôt valorisée à 4 milliards de francs suisses en Bourse, Swissquote ne réalise que 5% de son chiffre d'affaires grâce aux services liés à la blockchain. Par conséquent, M. Bürki ne croit pas que le "halving" du bitcoin influencera le cours de l'action de la banque en ligne.

Vendredi vers 9h45, la reine des devises numériques s'appréciait de près de 1,6% à plus de 64'500 dollars.

