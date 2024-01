L'activité d'introduction en bourse devrait reprendre en 2024 grâce à la baisse des coûts d'emprunt et à la diminution de la volatilité des marchés boursiers, a déclaré le vice-président de la Bourse de New York lors d'une interview lundi.

"Nous disposons d'un pipeline solide dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques", a déclaré John Tuttle au Reuters Global Markets Forum, avant la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos. "Il s'agit simplement de trouver le moment où les investisseurs ont de l'appétit pour ces entreprises et où les entreprises sont prêtes à se lancer.

Après 2016, l'activité d'introduction en bourse avait atteint son niveau le plus bas en 2023, les hausses rapides des taux d'intérêt et l'incertitude quant à la croissance économique mondiale ayant freiné l'intérêt des investisseurs pour les nouvelles cotations.

M. Tuttle a attribué le regain de confiance à une plus grande stabilité des taux d'intérêt aux États-Unis, à des indices boursiers record et à une volatilité relativement faible des marchés.

"Nous voyons certainement une trajectoire ascendante (avec une activité d'introduction en bourse) qui revient à la moyenne", a-t-il déclaré.

M. Tuttle a toutefois ajouté qu'il était peu probable que les niveaux d'activité d'introduction en bourse et d'émission d'actions observés en 2020 et 2021 se reproduisent de sitôt.

Il a cité l'introduction en bourse de Smith Douglas Homes, qui a atteint une valeur de 1,21 milliard de dollars lors de ses débuts sur le marché jeudi, comme preuve du regain d'intérêt du marché.

Les élections américaines de novembre influenceront également le calendrier des entreprises qui entreront sur le marché, a déclaré M. Tuttle, ajoutant qu'il s'attendait à une période d'activité à la fin de l'été précédant l'élection et à une autre après l'élection.

En ce qui concerne les fonds négociés en bourse (ETF) nouvellement cotés qui suivent le prix au comptant du bitcoin, M. Tuttle a déclaré que la Bourse de New York avait constaté une demande importante de la part des investisseurs institutionnels et des particuliers lorsque les fonds ont commencé à être négociés, et que la Bourse continuait à surveiller le marché pour déceler de nouvelles demandes. (Reportage de Divya Chowdhury à Davos et Lisa Mattackal à Bengaluru ; Rédaction de Mark Porter)