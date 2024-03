Les actions chinoises ont chuté mardi, entraînant dans leur sillage leurs homologues asiatiques, les investisseurs ayant manifesté leur déception face aux plans de soutien à l'économie de Pékin à l'occasion de la session annuelle du Parlement, le Congrès national du peuple, qui dure une semaine.

Les actions dans le reste de la région étaient également sur le recul après avoir atteint des niveaux record à Wall Street dans la nuit, suite aux signes que la Réserve fédérale américaine n'est pas pressée de réduire les taux d'intérêt. Les contrats à terme sur les actions américaines ont également été orientés à la baisse.

Le bitcoin a poursuivi son ascension pour atteindre un nouveau sommet en deux ans, à 68 650,87 dollars, ce qui le place à deux doigts d'un record historique. L'or a atteint un record de clôture de 2 114,99 dollars lundi et a continué à osciller à ce niveau au cours de la dernière séance.

Le Nikkei japonais a reculé de 0,59 % après avoir atteint un nouveau sommet lundi, tandis que l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,4 %.

Les valeurs chinoises ont perdu 0,2 % et le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,3 %.

"La Chine vise à réduire son budget budgétaire à 3 % du PIB, à partir d'un écart d'environ 3,8 % en 2023, ce qui suggère qu'une relance budgétaire importante n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant", a déclaré James Kniveton, cambiste principal chez Convera.

"La stabilité reste le facteur primordial dans l'élaboration de la politique chinoise et les annonces faites jusqu'à présent semblent se conformer à cette philosophie."

Entre-temps, les actifs alternatifs tels que les crypto-monnaies et les lingots ont été soutenus et les actions vendues à la suite des commentaires optimistes du président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, selon lesquels il n'y a pas d'urgence à réduire les taux d'intérêt alors que l'inflation risque de rester au-dessus de l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

Ces remarques ont mis les nerfs à vif avant le témoignage semestriel du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès plus tard dans la semaine, ainsi qu'un déluge de données clés sur les prix et l'emploi, culminant avec le rapport sur les emplois non agricoles de vendredi.

"Il y a des signes d'une légère exubérance irrationnelle et peut-être d'une compression des investisseurs à court terme qui souffrent depuis longtemps sur certains marchés, en particulier le bitcoin et l'or, a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés chez Capital.com.

"Les mouvements ont eu lieu malgré un changement mineur dans les prix du marché des taux.

Les chances d'une réduction des taux américains lors de la réunion de mai de la Fed sont tombées en dessous de 22%, contre 26% un jour plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'indice du dollar, qui mesure la devise par rapport à six autres devises, est resté stable à 103,83. Il a baissé de 0,07 % lundi, les baisses contre des rivaux comme l'euro et la livre sterling ayant éclipsé les gains contre le yen.

L'euro a peu changé à 1,08525 $, après avoir progressé de 0,14 % lundi, la Banque centrale européenne devant fixer sa politique jeudi.

La livre sterling est restée stable à 1,26895 $, après une hausse de 0,3 % en début de semaine, à l'approche du budget britannique de mercredi.

Face au yen, le dollar s'est replié de 0,07 % à 150,41, abandonnant un peu de la hausse de 0,27 % enregistrée lundi. La paire de devises a tendance à être extrêmement sensible aux mouvements des obligations américaines à long terme, et les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont rebondi à partir de leurs plus bas de deux semaines et demie pendant la nuit pour s'établir à 4,217% à l'heure asiatique ce mardi.

Ailleurs, le pétrole brut a continué à baisser mardi, alors que les vents contraires de la demande ont contrebalancé l'extension largement attendue des réductions volontaires de la production jusqu'au milieu de l'année par le groupe des producteurs de l'OPEP+.

Le Brent a perdu 11 cents à 82,69 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) a perdu 19 cents à 78,55 dollars le baril.