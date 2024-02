Cette semaine, les autorités américaines ont retiré pour une durée indéterminée une enquête visant à recueillir des informations sur la consommation d'énergie de l'industrie du minage de cryptomonnaies, ce qui entrave les efforts visant à comprendre l'impact du secteur sur les réseaux et les prix de l'énergie à un moment où l'activité atteint des sommets.

Riot Platforms, l'un des plus grands mineurs de bitcoins aux États-Unis, et le groupe industriel Texas Blockchain Council ont intenté une action en justice pour mettre fin aux demandes de données obligatoires après qu'une nouvelle enquête a été publiée ce mois-ci par l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) pour évaluer la consommation d'électricité du secteur de la crypto-monnaie.

En conséquence, les autorités américaines ont annulé l'enquête d'urgence et sont en train de négocier un accord avec les plaignants de l'industrie minière du bitcoin pour mettre fin à l'action en justice, ont déclaré deux sources au fait de la situation. Les détracteurs de la crypto-monnaie ont déclaré que l'arrêt de l'enquête pourrait créer de nouvelles vulnérabilités dans le réseau électrique américain, et un groupe environnemental a qualifié de "répréhensible" l'opposition de l'industrie à l'enquête.

L'extraction de pièces numériques a atteint son apogée le 7 février et devrait consommer plus de 60 térawattheures aux États-Unis cette année, soit presque la consommation annuelle d'électricité d'Israël, selon les calculs de Reuters et les estimations d'entreprises produisant des données sur le bitcoin et l'utilisation de l'électricité.

Selon la société d'analyse énergétique Enverus, la demande d'électricité pour le minage de bitcoins devrait augmenter de plus d'un tiers à l'échelle mondiale jusqu'en 2024, les États-Unis représentant la part la plus importante.

Il n'était pas clair si l'EIA poursuivrait son enquête ou quel type de calendrier un tel effort impliquerait maintenant.

Selon les dernières données de l'université de Cambridge, les États-Unis représentaient 38 % du minage mondial de bitcoins en janvier 2022. Selon Alexander Neumüller, chercheur au Cambridge Centre for Alternative Finance, il semblerait que cette part soit désormais plus proche de 50 %.

L'approbation récente des fonds négociés en bourse (ETF) pour le bitcoin au comptant a fait grimper les prix, qui ont atteint cette semaine les 60 000 dollars, ce qui a encouragé l'activité minière.

Le mois dernier, l'EIA, l'organe statistique du ministère de l'énergie, a déposé une demande d'urgence pour commencer à surveiller la consommation d'énergie du minage de cryptomonnaies, craignant que l'augmentation de son empreinte ne fasse grimper les factures d'électricité et ne surcharge le réseau électrique américain, qui est vulnérable.

L'explosion de la consommation d'électricité et l'interaction inhabituelle du crypto-minage avec les marchés de l'électricité ont affecté les réseaux dans des endroits comme le Texas et fait grimper les coûts de l'énergie pour certains consommateurs.

Il est particulièrement répréhensible que des mineurs de crypto-monnaies texans fassent obstacle aux efforts de collecte de données essentielles dont les régulateurs de l'énergie ont besoin pour fournir une énergie fiable et abordable", a déclaré Holly Bender, du groupe environnemental Sierra Club. Mme Bender a évoqué le gel de l'hiver 2021 qui a provoqué une panne d'électricité dans une grande partie du Texas et tué plus de 200 personnes.

UN SENTIMENT D'URGENCE

L'EIA a commencé son enquête auprès de 82 mineurs la semaine du 5 février, en demandant des détails sur les opérations et l'utilisation de l'énergie. Des membres du Congrès, dont la sénatrice Elizabeth Warren, avaient demandé une enquête depuis plus d'un an.

"Le département demande aux mineurs de crypto-monnaie de fournir des informations de base sur leur consommation d'énergie, comme le font d'autres industries depuis des décennies, afin que le public et les législateurs comprennent mieux comment la consommation d'électricité et les émissions de carbone des mineurs de crypto-monnaie affectent le réseau électrique et l'environnement", a déclaré Mme Warren dans un courriel adressé à Reuters.

Le mémo du chef de l'EIA, Joseph DeCarolis, demandant l'approbation de l'enquête par le Bureau de la gestion et du budget, dit : "Nous ressentons un sentiment d'urgence à générer des données crédibles qui fourniraient un aperçu de ce problème en cours."

Le procès intenté par l'industrie minière, déposé le 22 février, affirmait que la procédure d'approbation accélérée de l'enquête était illégale et que sa portée, y compris les questions sur les emplacements géographiques précis des mineurs et des partenaires commerciaux, constituait une menace pour leurs entreprises et leurs biens matériels si elle était rendue publique.

Vendredi, l'EIA a accepté d'interrompre l'enquête pendant plus d'un mois, jusqu'au 25 mars, et de mettre sous séquestre les données qu'elle a reçues jusqu'à présent. Plus tard dans la journée, un juge fédéral américain de Waco, au Texas, a ordonné une ordonnance restrictive temporaire à l'encontre des agences fédérales et de l'enquête.

Cette semaine, l'enquête a été retirée, selon des sources qui ont demandé à rester anonymes en raison du litige en cours. Les parties sont parvenues à un "accord de principe", qui doit être finalisé d'ici le 1er mars, selon les documents judiciaires.

Les deux parties ont refusé de commenter les détails de l'accord. (Reportage de Laila Kearney à New York ; Rédaction de Liz Hampton et David Gregorio)