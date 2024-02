Les actions des sociétés de crypto-monnaies cotées aux États-Unis ont gagné entre 7 % et 13 % avant la clôture des marchés mercredi, grâce au bitcoin qui a franchi la barre des 1 000 milliards de dollars de valeur marchande pour la première fois en plus de deux ans, dans un contexte d'amélioration du sentiment des investisseurs.

Le cours du bitcoin n'a cessé de gagner du terrain depuis que l'autorité américaine de régulation des marchés financiers a approuvé, le mois dernier, les premiers fonds négociés en bourse (ETF) de bitcoins.

Le lancement des ETF a été présenté comme un changement de cap pour le secteur, déjà connu pour son attrait auprès des particuliers, puisque les investisseurs peuvent désormais s'exposer au bitcoin sans détenir directement l'actif.

"Nous pensons que les meilleurs jours du bitcoin sont à venir", a déclaré Gautam Chhugani, analyste chez Bernstein.

"L'ETF a ajouté un sentiment de légitimité qui manquait jusqu'à présent au secteur des crypto-monnaies. Nous nous attendons à ce que beaucoup de ces nouveaux adeptes du bitcoin allouent des capitaux dans les prochains jours et nous pensons que les ETF ou les mineurs de bitcoin pourraient en bénéficier."

L'action de la bourse de crypto-monnaies Coinbase a bondi d'environ 7 %, tandis que les mineurs Riot Platforms et Bitfarms ont gagné près de 8 % et 11 %, respectivement.

La valeur de marché du bitcoin a franchi la barre des 1 000 milliards de dollars pour la première fois depuis novembre 2021, selon la plateforme de données CoinMarketCap.com.

Évalué pour la dernière fois à 1,08 trillion de dollars, il vaut plus de deux fois la valeur de marché de JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine, et se rapprochait des 1,17 trillion de dollars de Meta Platforms.

La plus grande crypto-monnaie s'échangeait à 51 300 dollars, en hausse de 3,7 %. (Reportage de Niket Nishant et Medha Singh à Bengaluru ; rédaction de Sriraj Kalluvila)