La récente flambée des prix du bitcoin fait sonner les téléphones des sociétés de récupération de portefeuilles de crypto-monnaie, car les petits investisseurs bloqués dans leurs coffres-forts numériques passent des appels frénétiques pour retrouver l'accès à leurs comptes.

Les crypto-monnaies existent sur un registre numérique décentralisé connu sous le nom de blockchain et les investisseurs peuvent choisir d'accéder à leurs avoirs par l'intermédiaire d'un portefeuille logiciel stocké localement ou d'un portefeuille matériel, afin d'éviter les risques liés à la détention de crypto-monnaies auprès d'une bourse, comme dans le cas de l'ancienne FTX.

La perte d'accès à un portefeuille de crypto-monnaies est un problème bien connu. Les investisseurs oublient leurs mots de passe complexes, mais la perte d'accès aux dispositifs d'authentification à deux facteurs, les fermetures inopinées des bourses de crypto-monnaies et les cyberattaques sont également fréquentes.

Les mots de passe des portefeuilles sont généralement alphanumériques et le fournisseur du portefeuille propose également un ensemble de mots aléatoires, connus sous le nom de "seed phrases", pour une sécurité supplémentaire - ces deux éléments ne sont connus que de l'utilisateur. Si les investisseurs perdent les mots de passe et les phrases, l'accès à leurs portefeuilles est coupé.

Alors que le cours du bitcoin a repris du poil de la bête depuis octobre dernier et qu'il a atteint un record de 73 803,25 dollars en mars, les investisseurs semblent souffrir d'un cas classique de FOMO, la peur de manquer quelque chose.

Reuters s'est entretenu avec près d'une douzaine d'investisseurs particuliers qui avaient perdu l'accès à leurs portefeuilles de crypto-monnaies. Six d'entre eux ont contacté une société de services de récupération et ont réussi à retrouver l'accès à leurs avoirs.

"Cette tendance s'explique par le fait que les prix du bitcoin sont à 60 000 dollars, et non à 30 000 dollars... c'est de l'économie pure", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.

"Les personnes qui n'ont pas leur crypto pour une raison ou une autre, ou celles qui n'ont pas accès à leur crypto, sont très motivées pour le récupérer.

La plus grande crypto-monnaie du monde a fait un bond de 161 % au cours des deux derniers trimestres, grâce à l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine et à l'optimisme suscité par le lancement de fonds négociés en bourse (ETF) pour le bitcoin au comptant.

BOOM DES DEMANDES DE RECOUVREMENT

Une société basée en Suisse, qui utilise les cartes graphiques de Nvidia pour exécuter des modèles d'intelligence artificielle afin d'accéder aux portefeuilles bloqués, a vu les demandes décupler au cours du premier trimestre, par rapport à la même période de l'année précédente.

"Nous avons constaté un pic (dans les demandes de déblocage de portefeuilles) à chaque fois que le prix change de manière spectaculaire", a déclaré un cadre supérieur de l'entreprise qui n'a pas souhaité être nommé.

ReWallet, un fournisseur de services de récupération de portefeuilles basé en Allemagne, a vu le nombre de demandes augmenter de 334 % au cours du trimestre précédent et a enregistré un nombre record de demandes au début du mois de mars, lorsque le cours du bitcoin a atteint un pic historique.

La société estime qu'environ 20 % des 19 millions de bitcoins en circulation au 13 mars sont probablement inactifs et valent aujourd'hui environ 237 milliards de dollars.

La société américaine Wallet Recovery Services a enregistré une hausse de 30 % des demandes cette année à la mi-avril.

Les services de récupération fournis par les entreprises ne sont pas bon marché. ReWallet et WRS prélèvent une commission de 20 % sur le contenu des portefeuilles, à condition de n'être payés qu'au moment de la récupération.

TENTATIVES DE RÉCUPÉRATION DES PORTEFEUILLES DES INVESTISSEURS

"Je craignais simplement de ne plus avoir accès (à mon portefeuille) et de perdre ainsi mes bitcoins pour toujours", a déclaré un investisseur vivant en Allemagne, qui a refusé d'être nommé. "Bien sûr, le prix élevé du bitcoin m'a incité à m'attaquer enfin à ce problème.

Un autre investisseur basé en Suisse, qui a également requis l'anonymat, a déclaré : "J'avais sécurisé le portefeuille avec des phrases de passe et je n'arrivais pas à m'en souvenir. J'ai essayé encore et encore et j'ai créé plusieurs listes avec des alternatives possibles, mais malheureusement sans succès."

En racontant comment ReWallet a récupéré ses avoirs en bitcoins, qui valent aujourd'hui plus de 300 000 dollars, il a déclaré : "C'était un sentiment indescriptiblement agréable. Je prendrai ma retraite dans un an et demi et je me sens maintenant bien placé financièrement."

À propos des difficultés rencontrées par les investisseurs, Ralf Wintergerst, directeur général de la société allemande Giesecke+Devrient, spécialisée dans les technologies de sécurité, a déclaré : "À l'avenir, la tendance est de plus en plus aux solutions qui atténuent le problème de gestion des clés inhérent à l'autodétention."

"Cela pourrait impliquer l'utilisation de portefeuilles à signatures multiples ou d'autres mécanismes de récupération décentralisés afin de répartir les responsabilités et de renforcer la sécurité. (Reportage d'Ankika Biswas et de Johann M Cherian à Bengaluru ; rédaction de Pooja Desai)