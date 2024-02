Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les investisseurs européens sont attendus pour une grande quantité de données sur l'inflation, avec un peu de bitcoin, un jour où les actions asiatiques ont offert peu d'indices et où les devises sont restées stables - à l'exception notable du yen japonais.

Le menu comprend les chiffres de l'IPC des États allemands, de la France et de l'Espagne, avant les chiffres de la zone euro attendus vendredi. Entre les deux, le plat principal : la mesure préférée de la Réserve fédérale américaine des prix à la consommation, le déflateur PCE.

Les paris sur les taux étaient en mouvement jeudi, mais pas pour l'Europe ou les États-Unis, où, au cours des deux premiers mois de l'année, les opérateurs ont déjà réduit de manière agressive les attentes concernant la date à laquelle les taux d'intérêt seront abaissés.

Au lieu de cela, Hajime Takata, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon, a donné un coup de fouet au yen en prononçant un discours expliquant la nécessité de revoir les mesures de relance ultra-légères, ce qui a fait grimper la monnaie de 0,7 % et lui a permis de franchir le seuil très surveillé des 150 points pour la première fois depuis plus d'une semaine.

La plupart des autres marchés se sont contentés de rester calmes avant la publication des données clés, le bitcoin retrouvant même un peu de calme après son envolée de 24 % en trois jours pour atteindre un pic de plus de deux ans à 63 933 dollars.

Les actions japonaises et chinoises ont évolué dans des directions opposées, le Nikkei continuant à se calmer après avoir atteint un sommet historique, tandis que le CSI 300 a rebondi après les pertes de la veille pour se situer à nouveau près de ses plus hauts niveaux en trois mois avant la session annuelle du Congrès national du peuple la semaine prochaine, au cours de laquelle des objectifs de croissance seront fixés et des mesures de relance seront mises en place.

Dans un autre développement asiatique qui pourrait intéresser les investisseurs mondiaux dans l'industrie touristique thaïlandaise, le pays prévoit cette année de revenir sur la législation innovante de 2022 qui a rendu la marijuana récréative légale.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

-Allemagne, France, Espagne IPC (février)

-France, Suisse, Suède PIB

-déflateur PCE américain (Jan)