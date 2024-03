R8 Capital Investments PLC - fintech basée à Londres avec une application bancaire bitcoin - prévoit que l'acquisition de Redwood Financial Partners Ltd, annoncée en novembre, sera achevée d'ici la fin du mois d'août. Explique que la prolongation du délai est en grande partie due à un exercice de conversion IFRS de Redwood Bank Ltd, la filiale à 100 % de RFPL, et pour donner suffisamment de temps à l'Autorité de régulation prudentielle pour donner son consentement au changement de propriété, requis dans le cadre de la transaction. L'opération progresse bien, même si elle reste soumise à la diligence raisonnable et à l'approbation des autorités de régulation.

Cours actuel de l'action : suspendu à 2,20 pence

Variation sur 12 mois : en hausse de 96 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.