Paris (awp/afp) - Bitcoin et marchés boursiers continuent de battre record sur record, à l'instar du Dax, indice phare de la Bourse de Francfort mercredi, surfant toujours sur l'optimisme né de la perspective de baisses de taux directeurs des banques centrales.

Des taux d'intérêt bas encouragent les prises de risques des investisseurs, que ce soit en achetant des actions ou des produits plus spéculatifs comme les cryptomonnaies.

L'or bénéficie aussi de ce mouvement, une baisse des taux d'intérêt pesant sur le dollar, une monnaie qui lui fait concurrence.

Tous ces actifs financiers avaient établi des records dans les périodes de taux bas, à l'été 2020 pour l'or, et fin 2021 pour de nombreux indices boursiers et le bitcoin. Le relèvement des taux d'intérêt à des niveaux plus vus depuis plusieurs décennies, en réponse à l'envolée de l'inflation, les avait sévèrement touchés en 2022.

Mais depuis la fin 2023, les banquiers centraux ont changé de ton et envisagent ouvertement des baisses de taux d'intérêt en 2024, les investisseurs s'accordant désormais sur juin pour le premier mouvement.

"L'appétit pour le risque est élevé" chez les investisseurs, car les marchés ont "confiance" dans les banques centrales pour "réaliser leur atterrissage en douceur", c'est-à-dire ramener l'inflation autour de la cible des 2% sans provoquer une forte récession économique, souligne Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier.

Au-delà de ce moteur, chaque actif est aussi porté par des tendances propres.

Les actions rêvent de l'IA

A l'image du géant américain des puces électroniques Nvidia, devenu en quelques mois la troisième entreprise la mieux valorisée au monde, les indices actions sont dopés par les promesses de l'intelligence artificielle.

A Wall Street, l'indice élargi S&P 500 a établi un nouveau sommet lundi après les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.

Les seuils symboliques tombent, comme les 40'000 points pour le Nikkei à Tokyo le 4 mars, les 8000 points pour le CAC 40 parisien le 7 mars, et les 18'000 points pour le Dax de Francfort mercredi.

Face au bond depuis plusieurs mois des actions, qui repoussent à chaque fois les plafonds imaginés, la "peur [des investisseurs NDLR] de manquer" des plus-values importantes en se tenant à l'écart des marchés est désormais le principal moteur de la hausse sur les grosses entreprises, juge Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Outre l'IA, la croissance américaine pour 2024 a été revue nettement à la hausse au cours des derniers mois", observe Charles de Riedmatten, gérant de Myria AM.

Le bitcoin s'envole

Après avoir dépassé son pic de 2021 la semaine passée, le bitcoin a atteint un nouveau record à 73'664 dollars mercredi.

Une ascension spectaculaire pour la plus célèbre des cryptomonnaies, qui était tombée à moins de 15'500 dollars en novembre 2022, plombée par la faillite de la plateforme d'échanges FTX, jusqu'alors une entreprise phare du secteur.

Mais l'autorisation par le gendarme boursier américain de placements indexés sur le bitcoin, permettant à une plus grande partie du public d'investir dans ces cryptoactifs sans en détenir directement, a dopé les cours.

Cet élan, qui s'ajoute à des éléments plus techniques sur la production de bitcoins, porte beaucoup de cryptoactifs, comme l'Ether, qui a atteint mardi un plus haut depuis décembre 2021, à 4092,15 dollars.

D'importants rachats d'or

L'or a aussi battu de nombreux records début mars, jusqu'à atteindre 2.195,15 dollars l'once vendredi, au terme d'une série de neuf séances en hausse, avec plus de 8% de gains au total.

Le prix a un peu diminué en début de semaine, mais restait mercredi proche de 2.170 dollars.

La demande en or est plus importante. "En janvier, les banques centrales ont déclaré avoir augmenté leurs réserves officielles mondiales d'or de 39 tonnes. Cela représente plus du double de décembre, et le huitième mois consécutif" de hausse, souligne John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

"L'instabilité géopolitique persistante" joue aussi et encourage à investir dans cet actif jugé sûr, selon Ricardo Evangelista, d'ActivTrades.

afp/jh