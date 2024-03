Un groupe environnemental a intenté mardi un procès à Stronghold Digital Mining Inc., affirmant que la mine de bitcoins de la société, située dans le nord-est de la Pennsylvanie, qui brûle des déchets de charbon et de vieux pneus pour produire de l'énergie, pollue les communautés avoisinantes avec des produits chimiques dangereux.

L'action en justice intentée par Save Carbon County devant le tribunal d'État de Philadelphie désigne également la Pennsylvanie comme défenderesse. Le groupe, une organisation à but non lucratif dont les membres vivent à proximité de la mine de bitcoins, demande des dommages-intérêts compensatoires et punitifs à l'entreprise, ainsi qu'une ordonnance ordonnant à l'État de cesser de permettre la poursuite de la pollution.

Le groupe affirme que Stronghold a créé une nuisance publique et privée en rejetant du mercure dans les cours d'eau et en crachant dans l'air des produits chimiques nocifs tels que le dioxyde de soufre provenant d'une centrale électrique vieillissante qu'elle a achetée pour alimenter ses opérations assoiffées d'énergie.

L'État a délivré des permis autorisant la pollution et a subventionné la cryptomine au moyen d'incitations fiscales, alors que la constitution de l'État lui fait obligation de protéger l'environnement pour ses citoyens, selon les termes de l'action en justice.

Un porte-parole de Stronghold a déclaré dans un communiqué que ses activités nettoyaient en fait les terres et les eaux de la région en utilisant les déchets de charbon laissés par la production historique de charbon dans la région.

"Les installations de Stronghold ont nettoyé des millions de tonnes de déchets de charbon et remis en état plus de 1 050 acres de terres autrefois en friche, qui sont aujourd'hui des terrains de sport, des parcs et des lieux de pêche pour les communautés locales", a déclaré le porte-parole.

Le ministère de la protection de l'environnement de Pennsylvanie n'a pas souhaité faire de commentaires.

Le minage de crypto-monnaies est un processus qui utilise souvent de grandes quantités d'électricité pour le calcul et le refroidissement des centres de traitement des données, qui effectuent des équations mathématiques complexes afin de sécuriser les crypto-monnaies telles que le bitcoin.

L'université de Cambridge a estimé que 38 % du bitcoin produit dans le monde est extrait aux États-Unis, où le nombre de mines a explosé depuis 2021, date à laquelle la Chine a interdit l'extraction de crypto-monnaies, craignant que ces monnaies numériques très volatiles ne compromettent la stabilité des systèmes financiers et monétaires.

Les défenseurs de l'environnement qui critiquent le processus d'extraction minière notent que les installations dépendent souvent de la combustion de combustibles fossiles pour produire de l'énergie, ce qui peut servir de bouée de sauvetage à de vieilles centrales électriques polluantes, comme celle de Panther Creek que Stronghold a rachetée en 2021.

C'est la première fois que la Pennsylvanie est poursuivie pour avoir violé la disposition constitutionnelle de l'État garantissant aux citoyens le droit à un environnement propre en autorisant les mines de crypto-monnaie, selon Aaron Freiwald, avocat du groupe communautaire dans le procès de mardi.

L'affaire est la suivante : Save Carbon County v. Commonwealth of Pennsylvania, Court of Common Pleas of Philadelphia County, No. 240302915.

Pour le groupe plaignant : Aaron Freiwald et Zachary Feinberg du cabinet Freiwald Law

Pour l'État et la société : Pas encore disponible