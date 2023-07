Le partenariat avec Coinbase Global pourrait entraver, plutôt qu'aider, la tentative du Nasdaq d'obtenir l'approbation réglementaire d'un fonds négocié en bourse sur le bitcoin qu'il souhaite lancer avec BlackRock.

Le mois dernier, le Nasdaq a déposé une proposition auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour lancer un ETF par BlackRock qui suivrait le marché au comptant du bitcoin, ce qui a déclenché une vague de dépôts similaires de la part de Cboe Global Markets pour des ETF bitcoin par des rivaux comme Fidelity et Invesco.

Après une décennie de refus de la part de la SEC, la proposition de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a ravivé les espoirs du secteur de convaincre la SEC de donner le feu vert à un ETF bitcoin, ce qui constituerait un moment décisif pour l'actif numérique.

S'adressant à FOX Business la semaine dernière, le PDG de BlackRock, Larry Fink, a déclaré que l'ETF pourrait permettre aux gens ordinaires d'investir plus facilement dans la crypto-monnaie. Le bitcoin a gagné plus de 20 % depuis que le dossier a été dévoilé.

La SEC a déjà refusé des propositions d'ETF sur le bitcoin au motif qu'ils seraient vulnérables à la manipulation. Le Nasdaq a déclaré la semaine dernière qu'il répondrait à cette préoccupation en travaillant avec Coinbase, la plus grande bourse de crypto-monnaies basée aux États-Unis, pour contrôler les transactions sur le marché du bitcoin sous-jacent. Le CBOE a proposé cette semaine un dispositif de surveillance similaire.

Selon certains avocats qui suivent le secteur, cela pourrait en fait poser un problème. Le mois dernier, la SEC a poursuivi Coinbase, renforçant ainsi la répression du président de la SEC, Gary Gensler, à l'encontre du secteur des crypto-monnaies. La SEC a déclaré que Coinbase négocie des crypto-monnaies qui sont considérées comme des titres et qu'elle devrait être enregistrée en tant que courtier, bourse et chambre de compensation et soumise aux règles de la SEC en matière de gestion des risques et de protection des investisseurs.

Les allégations de la SEC, que Coinbase nie, ont soulevé des questions quant à son aptitude à devenir un partenaire du Nasdaq et du CBOE.

"Je ne pense pas que ce soit nécessairement une marque d'honneur que de dire que vous utilisez une entité que la SEC poursuit pour vous fournir des services essentiels de protection des investisseurs", a déclaré John Reed Stark, ancien chef de l'Office of Internet Enforcement (Bureau de l'application des lois sur l'internet) de la SEC.

"Le point essentiel de l'action en justice de la SEC est qu'il n'y a pas de transparence sur ce que fait Coinbase en tant que bourse", a-t-il ajouté.

Coinbase a déjà déclaré qu'en tant que société cotée en bourse, son activité était soumise à une série de règles de divulgation. Avec environ 56 % des échanges de bitcoins en dollars américains, selon le dossier du Nasdaq, Coinbase fait partie intégrante du marché américain du bitcoin.

Sui Chung, PDG de CF Benchmarks, a déclaré que le secteur s'efforçait de répondre aux exigences de la SEC et s'engageait à respecter "les normes les plus élevées possibles en matière d'intégrité et de transparence du marché". CF Benchmarks est le fournisseur d'indices réglementés au Royaume-Uni pour quatre propositions d'ETF sur le bitcoin, dont celui de BlackRock.

Les représentants de BlackRock, du Nasdaq et du CBOE se sont refusés à tout commentaire.

Interrogé par Reuters sur cet accord mercredi, M. Gensler n'a pas commenté Coinbase en particulier, mais a réitéré ses commentaires antérieurs selon lesquels les investisseurs ne devraient pas s'attendre au même niveau d'intégrité et d'équité sur les bourses de crypto-monnaies que sur les marchés boursiers traditionnels.

UNE "DÉCISION CALCULÉE

M. Gensler a déclaré que le bitcoin est un jeton cryptographique qui ne relève pas de la compétence de la SEC, alors que la crypto-monnaie n'est pas concernée par le litige avec Coinbase. Les propositions d'ETF ne sont pas liées au litige Coinbase et devraient être traitées séparément, selon Joseph Silvia, un avocat du cabinet Dickinson Wright.

"Mais en fin de compte, c'est M. Gensler qui décidera si le litige affecte ou non la demande", a ajouté M. Silvia.

M. Gensler a déclaré que l'industrie des crypto-monnaies était truffée de fraudes et que les sociétés de crypto-monnaies comme Coinbase avaient pris une "décision économique calculée" pour ignorer les règles de la SEC. La plupart des sociétés de crypto-monnaies contestent la compétence de la SEC et soutiennent que les règles ne sont pas claires.

En tout et pour tout, la SEC dispose de 240 jours après avoir accepté les demandes d'enregistrement des ETF bitcoin pour prendre une décision.

M. Chung a déclaré que l'industrie ne dépenserait pas les ressources nécessaires pour satisfaire aux exigences de la SEC si elle pensait que la décision dépendait en fin de compte "du caprice d'une ou deux personnes qui pourraient être sceptiques quant aux mérites du bitcoin en tant qu'actif d'investissement".

Pourtant, certains avocats ont déclaré qu'il était probable que l'on en arrive là.

"Les déclarations de M. Gensler ne me donnent pas l'impression qu'il sera flexible", a déclaré Richard Marshall, associé du cabinet d'avocats Katten et ancien avocat de la SEC.

"Je ne pense pas que la SEC va ouvrir les portes", a ajouté M. Marshall.