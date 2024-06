Alors que la fièvre du football monte à l'approche des grands tournois en Europe et en Amérique, une petite partie de la cryptomonnaie, pourtant en pleine effervescence, occupe le devant de la scène : les jetons de supporters.

Il ne s'agit pas d'actifs numériques ordinaires, mais de jetons émis par des équipes nationales ou des clubs individuels qui offrent aux supporters un moyen négociable de s'engager avec leur équipe.

L'activité des jetons liés aux équipes nationales participantes a augmenté à l'approche du championnat européen de football Euro 2024, qui débute vendredi, et de la Copa América en Amérique du Nord et du Sud, qui commence une semaine plus tard.

La valeur de marché de la crypto-monnaie Chiliz - la pièce native de la blockchain Socios qui héberge la plupart des grands jetons de supporters, et donc un indicateur général du secteur de niche - a grimpé à plus de 1,07 milliard de dollars, contre environ 687 millions de dollars au début de l'année, et s'approche des niveaux observés pour la dernière fois autour de la Coupe du monde 2022, selon les données de CoinGecko.

Les volumes d'échange de jetons de supporters ont également augmenté ces derniers mois, atteignant plus de 170 millions de dollars le 24 mai, contre 25 à 57 millions de dollars pendant la majeure partie du mois de janvier, selon les données de Kaiko. La valeur totale du marché des fan tokens cotés s'élève à environ 413 millions de dollars, selon les données de CoinGecko.

Cet été sportif pourrait être un test clé pour le secteur encore naissant des jetons de supporters, qui offrent généralement des avantages tels que des participations à des tirages au sort, un accès anticipé aux billets, des réductions sur les marchandises ou la possibilité de voter sur des décisions mineures telles que la composition des matchs.

Les partisans de ces jetons les considèrent comme un rare exemple d'utilité cryptographique dans le monde réel, tandis que leurs détracteurs soulignent les tensions entre l'objectif déclaré de l'engagement des équipes et la nature spéculative - et risquée - des actifs négociables.

Un porte-parole de Chiliz a déclaré que le marketing de l'entreprise était clair : "les fan tokens sont des outils d'engagement des supporters et doivent être utilisés comme tels".

Le prix du jeton du Portugal a augmenté d'environ 2 % au cours des 30 derniers jours pour atteindre 2,94 dollars, tandis que le jeton de l'Argentine a brièvement atteint son plus haut niveau depuis 2022, à 2,46 dollars, bien que les deux jetons se négocient encore en dessous de leurs sommets atteints lors de la Coupe du monde de 2022.

"Il y a eu une augmentation importante des volumes d'échange, mais nous nous attendons à ce qu'elle soit de courte durée", a déclaré Jag Kooner, responsable des produits dérivés chez Bitfinex, soulignant la baisse des échanges après la Coupe du monde.

De nombreuses équipes de football et stars du sport ont fait la promotion d'actifs cryptographiques - tels que les jetons non fongibles (NFT) ou les jetons de supporters - auprès de leurs supporters lors d'un précédent boom des cryptomonnaies en 2021, suscitant l'ire des critiques qui ont mis en garde contre le risque d'encourager la spéculation financière.

Les législateurs britanniques ont averti l'année dernière que l'essor des NFT dans le sport exposait les supporters à un risque de préjudice financier et risquait de nuire à la réputation des clubs. L'association des supporters de football d'Angleterre et du Pays de Galles a quant à elle qualifié les partenariats de jetons de supporters de "tentative de monétisation de questions triviales" ou d'"insertion d'obstacles financiers dans un véritable engagement des supporters".

ENGAGEMENT OU SPÉCULATION

Les changements dans le volume et le prix des jetons ne correspondent pas toujours aux performances des équipes, note Adam McCarthy, analyste de recherche chez Kaiko.

"Je ne vois pas de preuve que les détenteurs bénéficient de la détention de ces jetons comme une sorte de pari sur le succès des équipes respectives", a-t-il ajouté.

Une étude analysant les échanges de jetons de supporters autour des grands événements sportifs a montré qu'ils s'alignent souvent sur le modèle "acheter la rumeur, vendre la nouvelle" que l'on trouve dans la finance traditionnelle. Les volumes et les rendements augmentent généralement avant les grands tournois, puis chutent au début des matchs importants.

Par ailleurs, une autre étude a montré que les supporters qui achètent des jetons profitent généralement des avantages offerts par le vote sur les décisions liées au club.

"Lorsque les supporters ont la possibilité d'influencer les décisions du club, ils s'engagent de manière substantielle", a déclaré Lennart Ante, qui a travaillé sur les deux études et qui est directeur général du Blockchain Research Lab.

"La double nature des jetons de supporters, à la fois outils d'engagement et actifs spéculatifs, crée une dichotomie", a ajouté M. Ante. "L'avenir des fan tokens pourrait dépendre de l'évolution de cette répartition entre les utilisateurs axés sur l'engagement et les spéculateurs."

UNE CROISSANCE LENTE MALGRÉ L'APPARITION DE JETONS

La croissance des jetons liés aux clubs, plutôt qu'aux équipes nationales, reste lente.

Dans le même temps, le nombre de jetons de supporters a augmenté ces dernières années, étant donné la facilité de lancer des jetons sur des blockchains comme Solana, a déclaré M. Kooner de Bitfinex. Chiliz a déclaré avoir lancé 80 jetons de supporters au cours de l'année écoulée.

Le géant du football français Paris Saint-Germain, qui possède un jeton de fan, a annoncé plus tôt cette année qu'il deviendrait un validateur de réseau pour la blockchain Chiliz Chain, ce qui signifie qu'il gérerait et sécuriserait une partie de la chaîne.

L'équipe anglaise Watford FC a récemment offert une participation de 10 % dans le club aux investisseurs et aux supporters par l'intermédiaire de jetons numériques. Outre la participation au capital, d'autres avantages sont offerts, notamment des dîners avec des membres de l'équipe et des visites privées du terrain d'entraînement, en fonction du niveau d'investissement.