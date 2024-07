Le procès pour fraude de Guo Wengui s'est achevé mercredi, le procureur ayant déclaré aux jurés que l'homme d'affaires chinois en exil avait dupé ses adeptes en leur fournissant des millions de dollars qu'il avait dépensés en produits de luxe, tandis que l'avocat de la défense a qualifié Guo de critique incompris du gouvernement communiste de la Chine.

Dans sa plaidoirie finale au procès de Guo devant le tribunal fédéral de Manhattan, le procureur Ryan Finkel a déclaré que Guo avait recueilli plus d'un milliard de dollars en garantissant à ses adeptes sur les médias sociaux qu'ils ne perdraient pas d'argent s'ils le rejoignaient dans une série d'investissements et de crypto-monnaies entre 2018 et 2023.

Finkel a diffusé des vidéos de Guo présentant des investissements, dont une où Guo portait des lunettes de soleil et se tenait sur le pont d'un yacht.

"C'est lui, cet homme, qui a débité des mensonges sournois pour inciter ses adeptes à lui donner de l'argent", a déclaré Finkel, en pointant du doigt l'accusé. "Ils ont donné leur argent pour participer à ces opportunités d'investissement entre guillemets.

L'avocat de Guo, Sidhardha Kamaraju, a commencé sa plaidoirie en affirmant que l'étalage de la richesse faisait partie de la critique politique de son client à l'égard du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir, et que les jurés ne devraient pas se précipiter pour juger, comme l'avaient fait les procureurs.

"L'objectif de rendre les investisseurs riches était aussi une façon de cracher aux yeux du PCC", a déclaré M. Kamaraju. "Il essaie de dire aux gens qu'ils peuvent avoir une vie meilleure sans le PCC, qu'ils peuvent avoir de belles choses. Il essaie de dire aux gens qu'ils peuvent avoir une vie meilleure sans le PCC, qu'ils peuvent avoir des choses agréables.

Guo a plaidé non coupable de 12 chefs d'accusation, dont celui de racket, dans un procès qui a duré sept semaines.

M. Finkel a reconnu que M. Guo, un ancien promoteur immobilier qui a quitté la Chine en 2014 dans le cadre d'une campagne de répression de la corruption, a été ciblé par les autorités chinoises, mais il a déclaré que cela n'avait rien à voir avec sa conduite criminelle présumée.

Plus tôt dans le procès, les jurés ont tenu les clés d'une Lamborghini rouge que, selon M. Finkel, les agents américains ont trouvée dans le garage de la propriété de Miles Guo dans le Connecticut.

"Miles Guo a-t-il été la cible du PCC ? Oui", a déclaré M. Finkel en utilisant l'un des pseudonymes de M. Guo. "Cela excuse-t-il ce qu'il a fait ? Non."

Parmi les pseudonymes de Miles Guo, on trouve également Miles Kwok et Ho Wan Kwok.

Emprisonné depuis son arrestation en mars 2023, Guo portait un costume gris clair et a souri de temps en temps pendant la plaidoirie de Finkel.

Finkel a également montré aux jurés une vidéo de l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, faisant la promotion de l'une des entreprises de Guo lors d'une conférence de presse en 2018.

Guo a versé 1 million de dollars à Bannon dans le cadre d'un contrat de conseil visant à conférer une légitimité à son mouvement anti-CCP, a déclaré Finkel.

Bannon n'est pas accusé d'actes répréhensibles dans l'affaire Guo, mais a été arrêté sur le yacht de 37 millions de dollars de Guo, le Lady May, en 2020 dans une affaire de fraude distincte. L'ancien président américain Donald Trump a gracié M. Bannon en 2021, peu avant de quitter la Maison Blanche.

Bannon purge actuellement

purge actuellement une peine d'emprisonnement de quatre mois

après avoir été reconnu coupable d'avoir défié une assignation à comparaître du Congrès.

La plaidoirie de M. Kamaraju reprendra jeudi.