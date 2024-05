La Corée du Nord a blanchi 147,5 millions de dollars par le biais de la plateforme de monnaie virtuelle Tornado Cash en mars, après l'avoir volé l'année dernière à un échange de crypto-monnaies, selon des travaux confidentiels d'observateurs des sanctions des Nations Unies dont Reuters a pris connaissance mardi.

Dans un document présenté vendredi à un comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, les contrôleurs ont indiqué qu'ils avaient enquêté sur 97 cyberattaques nord-coréennes présumées contre des sociétés de crypto-monnaies entre 2017 et 2024, d'une valeur d'environ 3,6 milliards de dollars.

Cela inclut une attaque à la fin de l'année dernière où 147,5 millions de dollars ont été volés à l'échange de crypto-monnaies HTX avant d'être blanchis en mars de cette année, ont déclaré les contrôleurs au comité, citant des informations de la société d'analyse de crypto-monnaies PeckShield et de la société de recherche sur la blockchain Elliptic.

Pour la seule année 2024, les observateurs ont déclaré qu'ils avaient examiné "11 vols de crypto-monnaies (...) d'une valeur de 54,7 millions de dollars", ajoutant que nombre d'entre eux "pourraient avoir été commis par des travailleurs informatiques de la RPDC engagés par inadvertance par de petites entreprises liées aux crypto-monnaies".

Les observateurs ont déclaré que selon les États membres de l'ONU et les entreprises privées, les travailleurs informatiques nord-coréens opérant à l'étranger génèrent "des revenus substantiels pour le pays".

Officiellement connue sous le nom de République populaire démocratique de Corée (RPDC), la Corée du Nord est soumise à des sanctions de l'ONU depuis 2006 et ces mesures ont été renforcées au fil des ans pour tenter de réduire le financement de ses programmes nucléaires et de missiles balistiques.

La mission de la Corée du Nord auprès des Nations unies à New York n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les États-Unis ont sanctionné Tornado Cash en 2022, l'accusant de soutenir la Corée du Nord. Deux de ses cofondateurs ont été inculpés en 2023 pour avoir facilité le blanchiment de plus d'un milliard de dollars, notamment au profit d'un groupe de cybercriminels lié à la Corée du Nord.

Les avocats du cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, qui a plaidé non coupable des accusations portées contre lui aux États-Unis en septembre, n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les plateformes de mélange de monnaies virtuelles telles que Tornado Cash utilisent les cryptomonnaies de nombreux utilisateurs et les mélangent afin de dissimuler la source et les propriétaires des fonds.

Les observateurs des sanctions de l'ONU ont été dissous à la fin du mois d'avril après que la Russie a opposé son veto au renouvellement annuel de leur mandat. Certains d'entre eux ont présenté des travaux inachevés, qui ont été transmis vendredi au comité des sanctions contre la Corée du Nord du Conseil de sécurité.

Traditionnellement, les rapports des contrôleurs des sanctions sont d'abord approuvés par les huit membres. Le travail inachevé soumis au comité n'a pas été soumis à ce processus.

Les contrôleurs ont indiqué qu'ils avaient enquêté sur un rapport du New York Times du 6 février selon lequel la Russie aurait débloqué 9 millions de dollars sur les 30 millions de dollars d'avoirs nord-coréens gelés et aurait permis à Pyongyang d'ouvrir un compte dans une banque russe en Ossétie du Sud afin d'obtenir un meilleur accès aux réseaux bancaires internationaux.

ARMES ILLICITES, CHARBON

Les observateurs ont également déclaré que des navires soupçonnés d'être impliqués dans le commerce d'armes entre la Corée du Nord et la Russie avaient poursuivi leurs voyages en transportant des conteneurs entre le port nord-coréen de Rajin et des ports russes, notamment Vladivostok et Vostochny.

Les observateurs des sanctions ont indiqué qu'un navire particulier, l'Angara, se trouvait depuis février dans le port chinois de Ningbo, où il était peut-être en train de subir des travaux de maintenance. L'agence Reuters a rapporté que la Chine fournissait des places d'amarrage pour le navire.

La mission de la Russie auprès des Nations unies à New York a refusé de commenter le travail des observateurs. La mission chinoise auprès des Nations unies n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les États-Unis et d'autres pays ont accusé la Corée du Nord de transférer des armes à la Russie pour qu'elle les utilise contre l'Ukraine, qu'elle a envahie en février 2022. Moscou et Pyongyang ont nié ces accusations, mais ont promis l'année dernière d'approfondir leurs relations militaires.

Dans un rapport distinct publié le mois dernier, les observateurs des sanctions de l'ONU ont déclaré au Conseil de sécurité que les débris d'un missile ayant atterri dans la ville ukrainienne de Kharkiv le 2 janvier provenaient d'un missile balistique nord-coréen de la série Hwasong-11.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a interdit les exportations nord-coréennes, notamment de charbon, de fer, de plomb, de textiles et de fruits de mer, et a plafonné les importations de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés.

"La RPDC et ses facilitateurs continuent d'échapper aux sanctions par des moyens maritimes, notamment par l'acquisition de navires, l'importation de produits pétroliers raffinés, y compris par transfert de navire à navire, et l'exportation de charbon", ont écrit les observateurs.

Les observateurs ont indiqué qu'ils avaient enquêté sur des informations provenant d'un État membre anonyme concernant 208 voyages effectués par des cargos nord-coréens pour décharger du charbon dans les eaux côtières chinoises, ajoutant qu'il était probable que la plupart de ces voyages aient eu lieu par le biais de transferts de navire à navire.

"Les navires des garde-côtes chinois ont été identifiés à plusieurs reprises à proximité de navires de la RPDC soupçonnés de décharger du charbon dans les eaux chinoises", écrivent les observateurs.

La mission chinoise auprès des Nations unies n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.