Une autorité de régulation de Hong Kong a signifié mercredi à la Worldcoin Foundation un avis d'exécution lui demandant de cesser toutes les activités du projet de crypto-monnaie dans le pays, en invoquant un risque pour la vie privée et les données personnelles.

Le bureau du commissaire à la protection des données personnelles (PCPD) a ajouté que Worldcoin devait cesser de scanner et de collecter les images de l'iris et du visage du public utilisant ses appareils. Il a également qualifié la collecte de données d'"inutile et excessive".

Worldcoin encourage les gens à faire scanner leur iris par ses appareils "orb", en échange d'une carte d'identité numérique et de crypto-monnaie gratuite. Plus de 5 millions de personnes dans plus de 160 pays se sont inscrites pour faire scanner leur iris, selon le site web de Worldcoin. Mais le projet a suscité des critiques quant à la collecte, au stockage et à l'utilisation des données personnelles.

La Worldcoin Foundation s'est déclarée "déçue par les avis émis par les autorités de régulation de Hong Kong".

"Worldcoin fonctionne en toute légalité et est conçu pour être totalement conforme à toutes les lois et réglementations régissant la collecte et l'utilisation des données, y compris l'ordonnance sur les données personnelles (confidentialité) de Hong Kong, ainsi que de nombreuses autres lois similaires sur d'autres marchés", a déclaré la fondation dans un communiqué envoyé par courriel.

Worldcoin, cofondé par Sam Altman, PDG d'OpenAI, affirme que son objectif est de créer un réseau mondial d'identité et de finance semblable au système d'identification biométrique indien Aadhaar, suggérant sur son site web une variété de cas d'utilisation ambitieux, y compris la distinction entre les personnes et les robots d'intelligence artificielle.

Les autorités de régulation du monde entier, en particulier celles des pays européens, se sont inquiétées des risques d'utilisation abusive de la base de données. (Reportage de Manya Saini et Jaiveer Singh Shekhawat à Bengaluru ; rédaction de Shailesh Kuber et Mrigank Dhaniwala)