La Securities and Exchange Commission américaine a poursuivi vendredi la société de crypto-monnaies Consensys, alléguant qu'elle n'a pas réussi à s'enregistrer en tant que courtier par le biais de son service de swaps MetaMask.

Consensys a également omis d'enregistrer l'offre et la vente de certains titres par le biais de ses programmes de crypto staking, qui permettent aux utilisateurs de bloquer des jetons pendant une certaine période en échange d'un rendement, a déclaré la SEC.

Le régulateur a déclaré dans sa plainte, qui a été déposée devant le tribunal de district américain de Brooklyn, à New York, que Consensys avait perçu plus de 250 millions de dollars de frais grâce à "sa conduite en tant que courtier non enregistré".

Consensys exploite le populaire portefeuille de crypto-monnaies MetaMask, qui permet aux propriétaires de crypto-monnaies de stocker leurs actifs et d'acheter, d'envoyer et d'échanger des jetons.

Consensys n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En avril, Consensys

a poursuivi la SEC

après avoir reçu une mise en demeure de l'agence indiquant qu'elle prévoyait de prendre des mesures d'exécution à l'encontre de l'entreprise. Consensys a déclaré que la SEC tentait de "réglementer illégalement" l'éther, la deuxième crypto-monnaie la plus importante au monde, par le biais de mesures d'exécution.

Le 19 juin, Consensys a indiqué dans un message sur les médias sociaux qu'elle avait reçu un avis selon lequel la SEC

avait clos son enquête

sur l'entreprise. L'entreprise a néanmoins déclaré qu'elle poursuivrait son action en justice afin d'obtenir une décision de justice selon laquelle la SEC n'a pas l'autorité légale pour réglementer les interfaces logicielles construites sur la blockchain ethereum. (Reportage de Kanishka Singh à Washington et de Hannah Lang à New York)