Terraform Labs a conclu un accord civil de 4,47 milliards de dollars avec la Securities and Exchange Commission (SEC), après avoir été jugée responsable par un jury d'avoir escroqué des investisseurs en crypto-monnaies qui ont perdu environ 40 milliards de dollars lors de l'effondrement des jetons TerraUSD et Luna en 2022.

Une proposition de jugement final couvrant Terraform et son fondateur Do Kwon a été déposée mercredi devant le tribunal fédéral de Manhattan. Elle doit être approuvée par le juge de district américain Jed Rakoff, qui a supervisé le procès, qui s'est achevé à la fin de l'année.

qui s'est achevé

le 5 avril.

Le jugement de Terraform comprend 4,05 milliards de dollars de restitution et d'intérêts, ainsi qu'une amende civile de 420 millions de dollars.

Il est peu probable qu'une grande partie de cette somme soit payée car Terraform

a déposé son bilan

en janvier. Elle sera traitée comme une créance non garantie dans le cadre du chapitre 11, où Terraform est en cours de liquidation.

Le montant total du jugement s'élève à 4,55 milliards de dollars, y compris une amende civile de 80 millions de dollars pour M. Kwon. Il a accepté d'être interdit de transactions cryptographiques et doit transférer 204,3 millions de dollars à la masse de la faillite de Terraform.

"L'entrée en vigueur de ce jugement garantirait le retour maximal des fonds aux investisseurs lésés et mettrait définitivement fin aux activités de Terraform", a déclaré la SEC dans un document déposé auprès du tribunal. "Ainsi, le jugement proposé est juste, raisonnable et dans l'intérêt du public.

Terraform et Kwon ont accepté le jugement. Leurs avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La SEC a accusé Terraform et Kwon de tromper les investisseurs sur la stabilité de TerraUSD, qu'il a conçu pour maintenir un prix constant d'un dollar, et de prétendre faussement que la blockchain de Terraform était utilisée dans une application de paiement mobile coréenne populaire.

TerraUSD et Luna, un jeton plus traditionnel étroitement lié à Terraform et conçu par Kwon, se sont effondrés en mai 2022 lorsque TerraUSD n'a pas pu maintenir sa parité avec le dollar.

Kwon n'a pas assisté au procès après avoir été détenu au Monténégro depuis mars 2023, les États-Unis et la Corée du Sud cherchant à l'extrader pour qu'il réponde d'accusations criminelles. Il a nié avoir commis des actes répréhensibles.