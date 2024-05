La semaine prochaine, la consommation d'électricité au Texas devrait battre des records pour le mois de mai, car les foyers et les entreprises utilisent leurs climatiseurs pour échapper à la vague de chaleur printanière, a prévu vendredi l'opérateur du réseau électrique de l'État.

Cette chaleur fera suite aux violentes tempêtes qui ont frappé la région de Houston avec des vents de la force d'un ouragan jeudi, tuant au moins quatre personnes, soufflant les fenêtres des immeubles de grande hauteur et privant d'électricité quelque 800 000 foyers et entreprises alors qu'une grande partie de la ville était plongée dans l'obscurité.

Les conditions météorologiques extrêmes au Texas rappellent le gel de février 2021 qui a privé des millions de personnes d'électricité, d'eau et de chauffage pendant des jours et a fait plus de 200 morts alors que l'opérateur du réseau électrique de l'État se démenait pour empêcher l'effondrement du système électrique.

Cet opérateur de réseau, l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), a prévu que la demande d'électricité passerait de 57 486 mégawatts (MW) vendredi à 71 893 MW le 20 mai, 72 725 MW le 21 mai et 74 346 MW le 24 mai.

Les pics de la semaine prochaine dépasseraient le record actuel pour le mois de mai de 71 645 MW établi en 2022, selon ERCOT. Le pic historique du réseau a été de 85 508 MW le 10 août 2023.

Les analystes s'attendent à ce que la consommation d'électricité de l'ERCOT dépasse ce pic historique cet été, en raison de la croissance économique et démographique au Texas et de la demande d'électricité des centres de données, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'extraction de crypto-monnaies, qui augmentent rapidement.

Un mégawatt peut généralement alimenter environ 800 foyers lors d'une journée normale, mais seulement 200 foyers lors d'une journée chaude au Texas.

Selon les météorologues d'AccuWeather, les températures maximales à Houston, la plus grande ville du Texas, passeront de 82 degrés Fahrenheit (27,8 degrés Celsius) vendredi à des températures comprises entre le bas et le milieu des années 90 entre le 18 et le 29 mai. La température maximale normale à Houston à cette époque de l'année est de 86 degrés F.

En début de semaine, alors que les prévisions météorologiques annonçaient des températures encore plus élevées pour le week-end, ERCOT a mis en garde contre une "possible condition d'urgence future liée à un déficit de capacité de réserve" vendredi et samedi.

Avec moins de chaleur attendue ce week-end après les violentes tempêtes qui ont réduit la demande d'électricité en privant de service des centaines de milliers de foyers et d'entreprises, ERCOT a déclaré jeudi dernier qu'il ne voyait plus la nécessité de rechercher une capacité supplémentaire vendredi et samedi.

Sur le marché au comptant, les prix de l'électricité pour le lendemain au carrefour nord de l'ERCOT, qui comprend Dallas, ont grimpé à 120 dollars par mégawattheure (MWh) pour le vendredi, contre 40 dollars pour le jeudi, selon les données de prix du terminal LSEG.

Ce chiffre est à comparer à une moyenne de 30 dollars par MWh depuis le début de l'année, de 80 dollars en 2023 et de 66 dollars au cours des cinq dernières années (2018-2022).

Les prix day-ahead sur le site web de l'ERCOT ont quant à eux grimpé jusqu'à 688 dollars par MWh pendant une heure tard dans la journée de vendredi.