La consommation d'électricité au Texas était en passe de battre le record pour le mois de mai vendredi, pour la deuxième fois cette semaine, et pourrait à nouveau atteindre ce niveau pendant le week-end du Memorial Day, les foyers et les entreprises utilisant les climatiseurs pour échapper à la vague de chaleur.

L'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), qui gère la majeure partie du réseau électrique de l'État pour 27 millions de clients, a déclaré que le système fonctionnait normalement et que l'offre était suffisante pour répondre à la demande prévue tout au long de la semaine.

L'ERCOT prévoit que la demande d'électricité atteindra un pic de 75 296 mégawatts (MW) le 24 mai et de 75 952 MW le 26 mai, ce qui dépassera le record actuel pour le mois de mai, qui était de 72 261 MW le 20 mai.

Le pic historique du réseau a été de 85 508 MW le 10 août 2023.

Les analystes s'attendent à ce que la consommation d'électricité de l'ERCOT atteigne ce niveau record cet été, en raison de la croissance économique et démographique au Texas et de la demande d'électricité des centres de données, de l'intelligence artificielle (IA) et du minage de crypto-monnaies, qui augmentent rapidement.

Un mégawatt peut généralement alimenter environ 800 foyers lors d'une journée normale, mais seulement 250 lors d'une chaude journée d'été au Texas.

Selon les météorologues d'AccuWeather, les températures maximales à Houston, la plus grande ville du Texas, devraient passer de 92 degrés Fahrenheit (33,3 degrés Celsius) jeudi à 99 degrés F le 27 mai.

La température maximale normale à Houston à cette époque de l'année est de 88 degrés F.

Au cours de la semaine prochaine, ERCOT a prévu que l'offre dépasserait la demande de 42 500 MW dans la matinée du 26 mai, lorsque le soleil commence à alimenter les panneaux solaires, et de 6 600 MW dans la soirée du 24 mai, lorsque le soleil se couche et que les panneaux solaires cessent de fonctionner.

Ce niveau d'approvisionnement confortable suppose que rien ne change, mais ERCOT a déclaré avoir déjà subi une "perte soudaine de production" totalisant 1 438 MW le 22 mai. Cela a réduit l'approvisionnement.

La panne s'est produite dans la centrale électrique au gaz naturel de Panda Energy à Temple, au Texas, et a probablement été causée par une tornade qui a traversé la région la nuit dernière, selon la société d'analyse et de données sur l'énergie Wood Mackenzie.

Panda Energy n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Plus de 110 000 foyers et entreprises ont toutefois été privés d'électricité jeudi matin en raison des tempêtes de la nuit. Ces nouvelles pannes ont réduit la demande d'électricité et sont survenues après que les services publics du Texas ont rétabli le service pour la plupart des clients privés d'électricité par les violentes tempêtes de la semaine dernière. (Reportage de Scott DiSavino, complément d'information de Laila Kearney ; rédaction de Chizu Nomiyama et David Gregorio)