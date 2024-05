Un "Crypto King" canadien autoproclamé et un associé ayant reçu plus de 40 millions de dollars canadiens (29,4 millions de dollars) de la part d'investisseurs ont été arrêtés et inculpés de fraude, a annoncé la police mercredi.

Aiden Pleterski, 25 ans, a été accusé de fraude de plus de 5 000 dollars canadiens et de blanchiment des produits de la criminalité le 2 mai, a déclaré la police régionale de Durham dans un communiqué. L'associé de Pleterski, Colin Murphy, 27 ans, a également été accusé de fraude et libéré sur engagement, ajoute le communiqué.

Les deux hommes ont été inculpés à l'issue d'une enquête de 16 mois, après que la police a commencé à recevoir de nombreuses plaintes à partir de juillet 2022 au sujet d'une fraude à l'investissement. L'enquête a révélé que les deux hommes "généraient d'importants profits hebdomadaires grâce à des investissements judicieux", précise le communiqué, ajoutant que les victimes ont finalement été "escroquées" et n'ont pas pu récupérer leurs fonds.

En août 2022, la Cour supérieure de l'Ontario a ordonné la mise en faillite de Pleterski et de sa société, AP Private Equity Ltd, et a désigné Grant Thornton Ltd comme syndic.

Pleterski a reçu 41,5 millions de dollars canadiens en fonds d'investissement, mais seulement 1,6 % de cette somme semble avoir été investie, selon les documents judiciaires mis en ligne par Grant Thornton.

Pleterski, qui a été libéré moyennant une caution de 100 000 dollars canadiens signée par ses parents, doit remettre son passeport à la police de Durham.

Michael Simaan, un avocat qui a représenté Pleterski dans le passé, n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

M. Pleterski, qui compte plus de 100 000 adeptes sur les réseaux sociaux, faisait étalage de ses voyages et de plusieurs voitures de luxe, dont des Lamborghini et des McLaren.

"18-25 ans, c'est un âge bizarre. Nous avons des amis qui ne conduisent pas, certains ont des enfants, d'autres se marient, d'autres sortent ensemble, et d'autres encore doivent demander à leurs parents de sortir après 22 heures", a écrit M. Pleterski dans le texte superposé d'une vidéo postée sur TikTok mardi en fin de journée.

