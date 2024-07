Le bitcoin est tombé à son plus bas niveau depuis deux mois jeudi, prolongeant une chute qui dure depuis un mois, en raison de l'incertitude entourant les élections présidentielles américaines et des rapports sur l'approvisionnement en bitcoins d'une défunte bourse de crypto-monnaies basée à Tokyo.

Le bitcoin a chuté de plus de 2 % à 57 843 dollars, son plus bas niveau depuis le 2 mai, et a perdu plus de 6 % depuis le début de la semaine.

La plus grande crypto-monnaie du monde a été sous pression ces derniers mois, sa chute s'accélérant cette semaine après que le premier débat entre les candidats à l'élection présidentielle américaine Joe Biden et Donald Trump a fait naître le spectre d'un remplacement de Biden en tant que candidat.

"S'il (Biden) doit être remplacé, et il y a beaucoup de conversations autour de cela, cette personne pourrait ne pas être favorable à la crypto-monnaie", a déclaré Josh Gilbert, analyste de marché chez eToro, une société de courtage numérique.

Le bitcoin a connu un début d'année en fanfare après le lancement des fonds négociés en bourse aux États-Unis, le propulsant à un niveau record de 73 803,25 dollars à la mi-mars grâce à l'afflux d'investisseurs. Toutefois, la hausse s'est essoufflée, le bitcoin ayant perdu plus de 21 % depuis lors.

Selon les analystes, le contexte politique tendu, avec les élections en cours en France et en Grande-Bretagne, entraîne une certaine réduction des risques, tout comme l'évolution de la campagne électorale aux États-Unis.

Les analystes ont également souligné les rapports selon lesquels Mt. Gox, la principale bourse de crypto-monnaies au monde avant sa disparition en 2014, rembourse ses créanciers, ce qui pourrait entraîner une baisse du bitcoin si ces créanciers se débarrassent de leurs jetons.

"On s'attend à ce que certains de ces acheteurs initiaux de bitcoins commencent à vendre sur le marché, ce qui représente une part assez importante", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

M. Sycamore a toutefois ajouté que, bien qu'il s'agisse d'une période de consolidation pour la crypto-monnaie après les fortes hausses enregistrées au début de l'année, elle pourrait retester les sommets atteints en mars et probablement atteindre 80 000 dollars.

L'Ether, une autre crypto-monnaie importante, s'échangeait à 3 213,0 dollars, en baisse de plus de 1 %, et a perdu plus de 22 % par rapport à ses sommets de la mi-mars.