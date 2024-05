Le prêteur de crypto-monnaies Genesis Global a reçu vendredi l'autorisation du tribunal de restituer environ 3 milliards de dollars en espèces et en crypto-monnaies à ses clients dans le cadre d'une liquidation judiciaire, laissant son propriétaire, Digital Currency Group, sans aucun recouvrement à la suite de la faillite.

Le juge des faillites américain Sean Lane a approuvé le plan de liquidation de Genesis au titre du chapitre 11 et a rejeté une objection soulevée par DCG, qui avait fait valoir que Genesis ne devrait pas payer ses clients et ses créanciers plus que la valeur des actifs cryptographiques en janvier 2023, lorsque Genesis a déposé son bilan.

Les prix des crypto-monnaies ont fortement augmenté depuis que Genesis a déposé son bilan, et DCG et Genesis n'étaient pas d'accord sur la question de savoir qui devait bénéficier de la hausse des prix. Le bitcoin, par exemple, valait 21 084 dollars en janvier 2023, contre 67 000 dollars aujourd'hui.

M. Lane a rejeté l'objection de DCG, estimant que même si les réclamations des clients étaient plafonnées aux prix les plus bas, Genesis devrait payer de nombreux autres créanciers, y compris les régulateurs financiers fédéraux et étatiques qui avaient fait valoir 32 milliards de dollars de réclamations, avant de pouvoir donner de l'argent à DCG, son actionnaire.

"Les actifs sont loin d'être suffisants pour permettre à DCG de récupérer quoi que ce soit dans ces cas-là", a écrit M. Lane.

Genesis rembourse ses clients en crypto-monnaie dans la mesure du possible, mais elle ne dispose pas de suffisamment de crypto-monnaie pour rembourser tout ce qu'elle doit.

L'avocat de Genesis, Sean O'Neal, a déclaré vendredi que la société n'était pas d'accord avec l'affirmation de DCG selon laquelle les clients pourraient être payés "en totalité" sur la base des prix inférieurs des crypto-monnaies en janvier 2023.

"Nous n'adhérons pas à l'idée que les réclamations sont plafonnées à la valeur de la date de pétition", a déclaré M. O'Neal.

Genesis a estimé en février qu'elle pourrait payer ses clients jusqu'à 77 % de la valeur de leurs réclamations, en fonction des fluctuations futures des prix.

La DCG n'a pas pu être jointe pour un commentaire vendredi en fin de journée. (Reportage de Dietrich Knauth ; Rédaction de Sandra Maler et Leslie Adler)