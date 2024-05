Plus de 18 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été transférés sur un nouveau type de plateforme qui offre aux investisseurs des récompenses en échange de l'immobilisation de leurs jetons, dans le cadre d'un système complexe qui, selon les analystes, présente un risque pour les utilisateurs et le marché des crypto-monnaies.

La montée en flèche de la popularité de ce que l'on appelle le "re-staking" est le dernier signe en date de la prise de risque sur les marchés des crypto-monnaies, alors que les prix remontent et que les traders sont à la recherche de rendement. Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie, est proche de ses plus hauts niveaux historiques, tandis que l'éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie, a augmenté de plus de 60 % cette année.

La start-up EigenLayer, basée à Seattle, est au cœur de ce boom du re-staking. L'entreprise, qui a levé en février 100 millions de dollars auprès de la branche cryptographique de la société américaine de capital-risque Andreessen Horowitz, a attiré sur sa plateforme des crypto-monnaies d'une valeur de 18,8 milliards de dollars, contre moins de 400 millions de dollars il y a six mois.

EigenLayer a inventé le re-staking pour étendre une pratique cryptographique de longue date appelée staking, a déclaré son fondateur Sreeram Kannan à Reuters.

Les blockchains sont des sortes de bases de données qui impliquent que de nombreux ordinateurs d'un réseau vérifient et confirment qui possède quelles crypto-monnaies. Pour ce faire, les propriétaires de jetons cryptographiques, tels que l'éther, autorisent le blocage de leurs actifs dans le cadre du processus de validation. Les détenteurs perdent l'accès instantané à leurs jetons tant qu'ils participent à la mise en jeu, mais ils obtiennent un rendement en retour.

Certaines plateformes de staking donnent également aux utilisateurs des crypto-monnaies nouvellement créées pour représenter les crypto-monnaies qu'ils ont mises en jeu. Le re-staking permet aux propriétaires de prendre ces nouveaux jetons et de les miser à nouveau sur différents programmes et applications basés sur la blockchain dans l'espoir d'obtenir des rendements plus importants.

Le monde de la cryptographie est divisé quant au degré de risque du re-staking, certains initiés estimant que cette pratique est trop récente pour être connue.

Mais d'autres, y compris des analystes, craignent que si les nouveaux jetons représentant les crypto-monnaies re-stakées sont utilisés comme garantie sur les vastes marchés de prêts de la crypto, il pourrait y avoir des boucles sans fin d'emprunts basés sur un petit nombre d'actifs sous-jacents. Cela pourrait déstabiliser les marchés cryptographiques plus larges si tout le monde essayait de se retirer simultanément, disent-ils.

Adam Morgan McCarthy, analyste de recherche chez Kaiko, fournisseur de données sur les crypto-monnaies, a déclaré : "Quand il y a quelque chose qui a un collatéral sur un collatéral, ce n'est pas idéal, cela ajoute un nouvel élément de risque qui n'existait pas".

L'attrait pour les investisseurs réside dans le rendement : les rendements du staking sur la blockchain Ethereum se situent généralement entre 3 % et 5 %, mais les analystes affirment que les rendements pourraient être plus élevés pour le re-staking, car les investisseurs peuvent obtenir plusieurs rendements à la fois.

Le re-staking est le dernier développement en date dans le monde risqué de la finance décentralisée, ou DeFi, dans lequel les détenteurs de crypto-monnaies investissent dans des projets expérimentaux dans l'espoir de générer des rendements importants sur leurs avoirs sans avoir à les vendre.

La plateforme EigenLayer n'est pas encore en mesure de verser des récompenses directement aux utilisateurs, car le mécanisme nécessaire n'a pas encore été mis au point. Les utilisateurs rejoignent la plateforme dans l'attente de récompenses futures ou d'autres cadeaux connus sous le nom d'airdrops.

Pour l'instant, EigenLayer distribue son propre jeton nouvellement créé aux utilisateurs de la plateforme. Les utilisateurs espèrent que ce jeton, appelé "EIGEN", aura une certaine valeur à l'avenir.

Morgan McCarthy, de Kaiko, a déclaré que la croissance des plateformes de re-staking était alimentée par les utilisateurs à la recherche de tels airdrops, les qualifiant de "vraiment, vraiment spéculatifs, cette histoire d'argent gratuit".

"C'est très risqué", a déclaré David Duong, responsable de la recherche à la bourse de crypto-monnaies américaine Coinbase, qui propose le staking mais pas le re-staking.

"Ils agissent de manière préventive en ce moment, (dans) l'espoir d'être récompensés par quelque chose, mais ils ne savent pas quoi", a déclaré M. Duong.

ENTREZ DANS EIGENLAYER

EigenLayer a été lancé l'année dernière par Sreeram Kannan, ancien professeur assistant à l'université de Washington à Seattle et membre de l'équipe qui a lancé le premier microsatellite conçu par un étudiant en Inde, selon son site web académique.

EigenLayer se décrit comme une place de marché pour les services de validation, mettant en relation les stakers potentiels avec les applications qui ont besoin de tokens stakés.

De nouvelles plateformes de re-staking ont vu le jour, notamment EtherFi, Renzo et Kelp DAO, qui re-stockent les tokens des clients sur EigenLayer pour eux et génèrent de nouveaux tokens pour représenter ces actifs re-stakés. Ces jetons peuvent être utilisés ailleurs, par exemple comme garantie dans le cadre d'un emprunt.

M. Kannan a déclaré que l'objectif de sa plateforme était de permettre aux utilisateurs de choisir où placer leurs jetons et d'aider les nouveaux services de blockchain à se développer, et non d'encourager toujours plus d'emprunts garantis par des crypto-monnaies.

Nous n'avons pas de relations officielles avec ces acteurs... Il s'agit d'un phénomène émergent, a-t-il déclaré.

Coinbases Duong affirme que le re-staking pourrait s'accompagner de risques cachés - si les jetons de re-staking sont utilisés dans les prêts crypto, il pourrait y avoir des liquidations forcées et une plus grande volatilité pendant les ralentissements du marché, a-t-il écrit dans une note.

La chute des marchés cryptographiques en 2022 a été exacerbée par des prêts à haut risque, les jetons cryptographiques utilisés comme garantie ayant rapidement perdu leur valeur à la suite de l'effondrement des jetons Terra et Luna.

Kannan met EigenLayer à l'abri des risques.

"Le risque n'est pas dans le repositionnement, mais plutôt dans les protocoles de prêt. Les protocoles de prêt évaluent mal le risque", a-t-il déclaré.

Certains experts ne s'inquiètent pas du re-staking, notant que l'argent des protocoles de re-staking est minuscule par rapport aux 2 500 milliards de dollars d'actifs nets de l'industrie mondiale des crypto-monnaies.

Les régulateurs s'inquiètent depuis longtemps des pertes dans le monde des crypto-monnaies qui se répercutent sur les marchés financiers plus larges.

Pour l'instant, nous ne voyons pas de risque significatif de contagion des problèmes de restaking aux marchés financiers traditionnels, a déclaré Andrew ONeill, responsable analytique des actifs numériques chez S&P Global Ratings.

Néanmoins, le monde des cryptomonnaies est de plus en plus connecté à la finance traditionnelle, et le re-staking est en train de séduire les investisseurs institutionnels.

Zodia Custody, la filiale de Standard Chartered spécialisée dans les cryptomonnaies, a constaté un intérêt institutionnel significatif pour le staking, mais considère que le re-staking est un pas trop loin parce qu'il est difficile d'établir une trace écrite de la destination des actifs et de la manière dont les récompenses sont réparties, a déclaré Anoosh Arevshatian, directeur général des risques.

La branche cryptographique de Nomuras, Laser Digital, s'est associée à Kelp DAO pour re-stocker certains de ses fonds, a déclaré Kelp DAO dans un billet de blog daté d'avril. Laser Digital n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La banque suisse Sygnum, spécialisée dans les cryptomonnaies, a déclaré qu'elle mettait en jeu les actifs cryptographiques de ses clients et qu'elle s'attendait à l'émergence d'un nouvel écosystème autour du re-staking.