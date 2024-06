Le procureur général de New York, Letitia James, a déclaré vendredi que son bureau avait récupéré 50 millions de dollars auprès de la plateforme de crypto-monnaie Gemini Trust pour rembourser les investisseurs escroqués dans le cadre de son programme Gemini Earn.

Mme James a déclaré que Gemini, dirigée par les frères jumeaux milliardaires Cameron et Tyler Winklevoss, remboursera intégralement plus de 230 000 investisseurs du programme Earn, dont 29 000 à New York, et a accepté l'interdiction d'exploiter des programmes de prêts de crypto-monnaies dans l'État.

"Gemini a présenté son programme Earn comme un moyen pour les investisseurs de faire fructifier leur argent, mais a en réalité menti et bloqué les investisseurs hors de leurs comptes", a déclaré M. James. "Le règlement d'aujourd'hui permettra aux investisseurs escroqués d'être indemnisés."

Gemini Earn promettait des taux d'intérêt élevés aux investisseurs qui prêtaient des crypto-actifs tels que le bitcoin au prêteur de crypto-monnaie Genesis Global Capital, une unité de Digital Currency Group, Gemini prélevant des frais d'agent pouvant dépasser 4 %.

L'argent des investisseurs a été gelé lorsque Genesis a mis fin aux remboursements en novembre 2022, peu après l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies FTX de Sam Bankman-Fried. Genesis a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 deux mois plus tard.

Le paiement de vendredi s'ajoute au règlement de 2 milliards de dollars conclu par James avec Genesis et annoncé le 20 mai.

Gemini a déclaré que les investisseurs de Gemini Earn récupéreraient plus que ce qu'ils avaient investi car ils seraient payés en actifs numériques tels que le bitcoin, dont la valeur a plus que triplé depuis que les rachats ont été suspendus.

Mme James a déclaré que Gemini avait également accepté de coopérer dans le cadre du procès pour fraude qu'elle a intenté en octobre à Digital Currency Group et à son directeur général, Barry Silbert. Ces derniers ont déclaré que ses affirmations étaient sans fondement.

Les jumeaux Winklevoss valent chacun 2,7 milliards de dollars, selon le magazine Forbes. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Richard Chang)