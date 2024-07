Le candidat indépendant à la présidence des États-Unis, Robert F. Kennedy Jr, a remis en question vendredi la récente position pro-crypto-monnaie du candidat républicain Donald Trump, alors que les deux rivalisent pour obtenir les votes des détenteurs de crypto-monnaies lors de la conférence Bitcoin 2024 qui se tiendra en novembre.

M. Trump doit s'exprimer samedi lors de la conférence qui se tiendra à Nashville, dans le Tennessee, et à laquelle devraient participer environ 20 000 personnes.

POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

Dans un récent sondage Reuters, M. Kennedy a été plébiscité par 8 % des électeurs, ce qui pourrait être important s'il attire des électeurs de M. Trump ou de Kamala Harris, qui est sur le point de devenir la candidate démocrate. Kennedy doit encore se qualifier pour le scrutin dans de nombreux États.

Les commentaires de M. Kennedy interviennent après que M. Trump a récemment suggéré à M. Kennedy de soutenir la campagne de l'ancien président.

CITATIONS CLÉS

"Le président Trump a des cheveux orange... Mais j'ai un cœur orange", a déclaré M. Kennedy lors de la conférence, faisant référence à la couleur du logo du bitcoin. "J'espère que l'engagement du président Trump en faveur du bitcoin est plus qu'un simple expédient politique.

M. Kennedy a promis que s'il était élu président, il ordonnerait au Trésor américain d'acheter suffisamment de bitcoins pour constituer une réserve comparable aux réserves d'or des États-Unis. Il ferait également en sorte que la détention directe de bitcoins soit exonérée d'impôts.

CONTEXTE

M. Trump a récemment dénoncé les tentatives des démocrates de réglementer le secteur et a indiqué qu'il souhaitait que les entreprises américaines développent l'exploitation minière du bitcoin, même si, en 2021, il a qualifié le bitcoin d'"escroquerie".

Le Parti républicain a de plus en plus courtisé les votes des détenteurs de crypto-monnaies en promettant une réglementation plus légère.

QU'EST-CE QUE LA PROCHAINE

Les participants à la conférence de vendredi ont déclaré qu'ils attendaient avec impatience le discours de M. Trump samedi.

Des casquettes rouges "Make Bitcoin Great Again", un jeu de mots sur le slogan de Trump "Make America Great Again", étaient en vente lors de la conférence.

LA RÉPONSE

La campagne de M. Trump n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.