HISTOIRE : : : : Lisa Bernhard, Reuters

: : Joy Yang, responsable de la gestion des produits et du marketing, MarketVector Indexes

Liés au cours de l'éther, la deuxième crypto-monnaie la plus importante au monde après le bitcoin, les nouveaux ETF marquent un nouveau tournant dans l'évolution de l'industrie des crypto-monnaies vers le grand public.

Les ETF Ether de VanEck, Franklin Templeton, Fidelity, 21Shares et Invesco ont commencé à être négociés sur le Cboe, tandis que celui de BlackRock a commencé à être négocié sur le Nasdaq. Les produits de Bitwise et de Grayscale Investments ont également commencé à être négociés à la Bourse de New York.

Mme Yang a comparé Ethereum, la plateforme de la chaîne de blocs qui se trouve derrière les deux, à "Android ou iOS, sur lesquels les développeurs construisent différentes applications", ce qui lui confère la "capacité de conduire à de nouvelles innovations".

Elle a ajouté qu'elle "dispose également de flux financiers sous forme de récompenses incitatives et de frais pour la plateforme. Il y a donc des flux financiers que les gens peuvent valoriser, contrairement au bitcoin, qui est davantage une réserve de valeur et n'a pas de flux financiers.