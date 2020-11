Bitcoin casse 18 000 dollars alors que le rallye se poursuit, un record en vue

La cryptocarte originale et la plus importante était en hausse de 3 % à 18 175 dollars, son plus haut niveau depuis décembre 2017. Elle a gagné plus de 160% cette année, et a fait un bond de 17% rien qu'au cours des 3 derniers jours.

Le bitcoin est maintenant proche de son plus haut niveau historique de près de 20 000 dollars, qu'il a touché au plus fort de sa bulle de 2017 alimentée par les investisseurs particuliers

Les douze années d'existence de cet actif émergent ont été marquées par des hausses de prix vertigineuses et des krachs tout aussi violents.