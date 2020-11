Bitcoin franchit la barre des 18 000 dollars avec un record en vue

La première et la plus grande cryptocarte a fait un bond de 18 483 dollars et a connu une hausse de 2 %. Elle s'est envolée d'environ 160% cette année et a fait un bond de 17% rien qu'au cours des trois derniers jours.

Le bitcoin est maintenant proche de son plus haut niveau historique d'un peu moins de 20 000 dollars, qu'il a touché au plus fort de sa bulle de 2017 alimentée par les investisseurs particuliers

"Il n'est pas exclu que la crypto atteigne son plus haut niveau historique de 20 000 $ de ce côté-ci de Noël", a déclaré Simon Peters, analyste de la plateforme d'investissement eToro

"L'industrie de la cryptographie s'est consolidée, a mûri et connaît une réelle traction auprès des investisseurs institutionnels. Les investisseurs utilisent le bitcoin comme couverture contre l'inflation pour lutter contre la perspective d'un stimulus gouvernemental continu"

Les 12 années d'existence de cet actif ont été ponctuées de hausses de prix vertigineuses et de krachs tout aussi importants.