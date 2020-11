Facebook : la Libra serait lancée dès janvier mais avec des ambitions réduites

La Libra s'annonce moins ambitieuse que ce qui avait été annoncé à l'origine, à cause de la levée de boucliers des parlementaires et des banques centrales, qui craignent une perte d'influence. L'Association, qui regroupe 27 membres dont Facebook, espère obtenir le feu vert de l'organisme de surveillance des marchés suisses (FINMA) pour émettre une cryptomonnaie dite "stable", car adossées au dollar. Les autres "stablecoins" adossés à des devises supplémentaires et les tokens fondés sur ces stablecoins attendront en revanche, aux dernières nouvelles.

L'Association Libra n'a pas commenté pour l'heure. La FINMA non plus, elle qui avait confirmé en avril la réception d'une demande d'autorisation pour la Libra. A l'époque, le régulateur avait rappelé que la requête amendée "se distingue sensiblement du projet transmis à l’origine, par exemple par le fait que le système de paiement de Libra doit comprendre, outre un stable coin qui sera adossé à plusieurs monnaies, des stable coins qui ne seront adossés qu’à une seule monnaie".