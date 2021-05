La Mongolie intérieure de la Chine intensifie la répression des cryptomonnaies

La Commission du développement et de la réforme de la Mongolie intérieure a indiqué dans les règles proposées que les entreprises de télécommunications et les sociétés Internet qui se livrent au minage de cryptomonnaie se verront retirer leur licence d'exploitation par les autorités de réglementation.

Elle a également indiqué que les autorités allaient imposer des exigences plus strictes en matière d'économie d'énergie aux parcs industriels, aux centres de données et aux centrales électriques qui fournissent des sites ou de l'électricité aux mineurs.

La Mongolie intérieure avait déjà annoncé en mars qu'elle mettrait fin à tous les projets de minage de crypto-monnaies dans le cadre des efforts déployés pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique. Ces mesures interviennent dans le cadre des efforts renouvelés de la Chine pour freiner le commerce spéculatif des crypto-monnaies.

Samedi, un comité du Conseil des affaires d'État dirigé par le vice-premier ministre chinois Liu He a promis de sévir contre l'extraction et le commerce de bitcoins. La semaine dernière, trois organismes industriels ont interdit les services financiers et de paiement pour le commerce des devises virtuelles, ce qui a déclenché une liquidation du marché.

La Mongolie intérieure a déclaré qu'elle répondrait aux appels du Conseil d'État pour nettoyer davantage l'activité de minage de crypto-monnaies dans le but de purifier l'industrie du big data et de prévenir les risques financiers.

Le cryptomining est une grosse affaire en Chine, représentant plus de la moitié de l'offre mondiale de crypto. Mais ce processus, qui consomme une grande quantité d'énergie, va à l'encontre de l'objectif de Pékin de neutralité carbone, selon certains analystes.

Selon le projet de règles publié mardi, si les grands centres de données et les entreprises de cloud computing prennent part au cryptomining, les régulateurs annuleront toute politique préférentielle dont ils bénéficient et les forceront à quitter le marché multilatéral d'échange d'énergie de Mongolie intérieure.

Les entreprises et les particuliers qui collectent des fonds à l'aide de cryptomonnaies seraient pénalisés en vertu des règles chinoises de lutte contre les collectes de fonds illégales, selon le projet de mesures.