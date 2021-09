Les gestionnaires de fonds spéculatifs milliardaires Cohen et Dalio vantent les mérites des cryptomonnaies.

Les investisseurs milliardaires Steven Cohen et Ray Dalio ont rejoint l'engouement pour les cryptomonnaies en mettant des liquidités au travail et en déclarant lors d'une conférence cette semaine que le bitcoin et d'autres monnaies numériques sont un moyen intéressant de diversifier leurs avoirs.

Dalio, qui a fondé le plus grand fonds spéculatif du monde, Bridgewater Associates, a déclaré mercredi aux participants de la conférence SALT à New York : "J'ai plus de crypto que d'or."

Cohen, qui dirige Point72 Asset Management, a déclaré plus tôt cette semaine à la conférence qu'il espère ne pas manquer les opportunités présentées par les monnaies numériques.

SkyBridge, la société d'investissement alternatif dont le fondateur, Anthony Scaramucci, accueille la conférence SALT, a un investissement de 12 % dans le bitcoin, a déclaré Ray Nolte, co-chef des investissements de la société, lors de l'événement.

Même si les sociétés d'investissement cherchent à créer des fonds pour les cryptomonnaies qui ressemblent aux fonds d'actions et d'obligations, ils sont connus pour être volatils et potentiellement risqués. Le bitcoin, par exemple, s'est négocié à plus de 48 000 dollars mercredi, après avoir plongé sous les 30 000 dollars en juillet. En avril, il avait dépassé les 60 000 dollars.

Dalio a déclaré que les cryptomonnaies représentent la diversification et a noté que les portefeuilles doivent être répartis sur plus de classes d'actifs. "La diversification est une bonne chose", a-t-il déclaré.

Cohen, quant à lui, étudie les cryptomonnaies pour lui-même et potentiellement pour son entreprise depuis un certain temps et a déclaré aux investisseurs en mai qu'il serait "négligent" d'ignorer le marché des cryptomonnaies de 2 000 milliards de dollars.

Cette semaine, Cohen a annoncé qu'il investissait dans Radkl, une société d'investissement en actifs numériques et de négociation pour compte propre, et il a déclaré à la conférence que sa société, Point72, mettait en place des capacités de négociation de crypto-monnaies.

Les cryptomonnaies étaient un thème majeur de la conférence SALT, qui s'est tenue en personne à New York cette année après l'annulation de l'événement de l'année dernière à Las Vegas en raison de la pandémie.

Les apparitions de Cohen et Dalio ont été parmi les sessions les plus suivies de l'événement, avec des gestionnaires de fonds et des investisseurs désireux d'entendre comment les milliardaires voyaient des sujets allant des relations avec la Chine au travail à distance par rapport au bureau.

M. Dalio a déclaré que la Chine pouvait être considérée comme une menace existentielle pour les États-Unis, ajoutant qu'il est impératif d'avoir plus de contacts là-bas, et non moins, pour mieux comprendre le fonctionnement du gouvernement.

Cohen, à son tour, a déclaré que la flexibilité est essentielle dans un monde post-pandémique. "J'aime travailler à domicile et je n'ai pas besoin d'être au bureau cinq jours par semaine", a-t-il déclaré. "Je pense que nous devons être flexibles".