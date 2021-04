Schwab dit qu'il faut clarifier la réglementation sur les crypto-monnaies avant toute offre

"Nous aimerions voir plus de clarté réglementaire", a déclaré Walt Bettinger, directeur général de Schwab, lors d'un appel avec des analystes. "Et si et quand cela arrive, vous devriez vous attendre à ce que Schwab soit un acteur dans cet espace de la même manière qu'il a été un acteur dans d'autres opportunités d'investissement à travers le spectre."

La Securities and Exchange Commission des États-Unis semble susceptible de rédiger ses premières directives pour les cryptocurrences après que le nouveau président de l'agence, Gary Gensler, ait promis au début du mois de fournir "des conseils et de la clarté" au marché en évolution rapide.

La SEC n'a pas adopté de règles spécifiquement adaptées aux crypto-monnaies et à la façon dont elles doivent être traitées par les personnes et les entreprises, ce qui, selon certains, a créé un livre de règles peu clair.

La valeur des crypto-monnaies a connu une augmentation multipliée au cours des dernières années, poussée en partie par les investisseurs à la recherche d'actifs à haut rendement dans un contexte de taux d'intérêt bas.

Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie, a atteint un niveau record la semaine dernière avant les débuts de la bourse américaine de crypto-monnaies Coinbase, mais sa hausse s'est refroidie depuis.

Schwab, basé à San Francisco, qui compte 31,9 millions de comptes de courtage actifs, a également déclaré qu'il surveillait de près tout nouveau développement sur la question de savoir si les régulateurs autoriseront un produit axé sur l'investissement en crypto-monnaies comme un fonds négocié en bourse

"Nous reconnaissons un peu, je dirais, bien, ce qui se passe", a déclaré Bettinger

"Si Charles Schwab, l'entreprise, décide de participer au marché de la crypto, nous serons très compétitifs, nous serons perturbateurs et nous serons orientés vers le client", a déclaré Bettinger.