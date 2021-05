Voulez-vous que Tesla accepte Doge ? Musk demande aux utilisateurs de Twitter

La question, sous la forme d'un sondage Twitter, intervient quelques jours après qu'il a qualifié le dogecoin d'"arnaque", ce qui a fait chuter le cours de la crypto-monnaie inspirée des mèmes après une hausse de 700 % en un mois.

Partisan des monnaies numériques, Musk a fait ce commentaire en tant qu'invité de l'émission de télévision à sketches "Saturday Night Live" le week-end dernier.

Musk, l'une des personnes les plus riches du monde, a utilisé son fil Twitter candide pour transmettre son opinion sur les crypto-monnaies, y compris le bitcoin, la plupart du temps en influençant leur prix.

En mars, Musk a déclaré que les clients américains pouvaient acheter des véhicules Tesla avec des bitcoins, marquant ainsi une avancée significative pour l'utilisation de la crypto-monnaie dans le commerce. Le constructeur de voitures électriques avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins au début de l'année, ce qui avait propulsé son cours à des niveaux record.

Le sondage du directeur général de Tesla sur le dogecoin a reçu plus d'un million de réponses en trois heures depuis qu'il l'a posté, et plus des deux tiers des personnes interrogées ont voté pour ratifier le nouveau mode de paiement.

Ce sondage intervient quelques jours après qu'il a déclaré que SpaceX accepterait le dogecoin comme moyen de paiement pour lancer une mission lunaire l'année prochaine.

L'offre limitée de bitcoin contribue à sa valeur, la monnaie numérique étant progressivement acceptée pour les transactions commerciales. Alors que le dogecoin, qui a commencé comme une blague sur les médias sociaux en 2013, a une offre illimitée et reste rarement utilisé pour effectuer des paiements pour des biens.

Sur le site de suivi des données cryptographiques CoinGecko.com, le dogecoin a bondi de plus de 700 % au cours du mois dernier et est désormais la quatrième monnaie numérique. Il a atteint un niveau record jeudi, au-dessus de 0,73 $.

Les tweets du milliardaire ont attiré l'attention de la SEC dans le passé, mais ses récentes remarques sur les crypto-monnaies ne lui ont pas valu d'ennuis réglementaires jusqu'à présent.