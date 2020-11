Bitcoin atteint un pic de près de trois ans, un record de fréquentation

La plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière a atteint 17 868 dollars son plus haut niveau depuis le 20 décembre 2017, et a connu une dernière hausse de 6,1 % à 17 760 dollars. Elle avait atteint un peu moins de 20 000 dollars à la mi-décembre 2017, lors d'une frénésie d'achat menée par les investisseurs particuliers.

Le Bitcoin a augmenté d'environ 150 % cette année et a progressé d'environ 360 % par rapport à son niveau le plus bas de mars.

"Grâce à un mélange de structure de marché et de fondamentaux solides, le bitcoin pourrait maintenant être à quelques jours d'atteindre son plus haut niveau historique", a déclaré Nicholas Pelecanos, responsable du trading chez NEM.

"Cette flambée haussière est tirée par une volonté de couverture contre l'inflation qui aurait saisie Wall Street", a-t-il ajouté.

L'analyste technique de Citi, Tom Fitzpatrick, a déclaré dans une note que le bitcoin pourrait grimper jusqu'à 318 000 dollars, selon ses graphiques.

D'autres monnaies cryptographiques importantes, dont l'Ethereum et le XRP, qui évoluent souvent en tandem avec le bitcoin, ont augmenté de 4,2 % à 479,91 dollars et de 4,5 % à 30 cents américains, respectivement.

Le rallye du bitcoin en 2020 a été stimulé par un fort appétit pour les actifs plus risqués, suite aux mesures de relance sans précédent prises par le gouvernement et la banque centrale pour combattre l'impact de la pandémie COVID-19, et par sa réputation de résistance à l'inflation

Les investisseurs, tels que les family offices, qui gèrent l'argent au nom de riches particuliers, ont acheté la cryptomonnaie comme couverture contre une éventuelle inflation future qui pourrait découler des mesures de relance de la banque centrale, ont déclaré les analystes.

L'offre de Bitcoin est plafonnée à 21 millions. Ses partisans affirment que sa rareté lui confère une valeur innée et le protège des politiques de la banque centrale ou du gouvernement qui alimentent l'inflation.

L'espoir de voir les grandes entreprises adopter le bitcoin et son utilisation comme moyen de paiement se généraliser a également motivé les achats, selon les analystes.

Le bitcoin a augmenté de près de moitié depuis que PayPal a déclaré le mois dernier qu'il ouvrirait son réseau au bitcoin et à d'autres cryptocurrences

Dans une interview accordée à Bloomberg TV au début du mois, Rick Rieder, directeur des investissements de BlackRock Inc. pour les revenus fixes mondiaux, a déclaré que les actifs cryptographiques étaient un ajout utile à un portefeuille équilibré.